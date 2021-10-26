ARAS BULUT İYNEMLİ “HER ŞEY YANIMDA”YI TANITTI 

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Vodafone’un telekom sektöründe ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren dijital pazaryeri “Her Şey Yanımda”nın tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda İynemli’nin yanı sıra Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun da konuşmacı olarak yer aldı.

“Her Şey Yanımda” için çekilen reklam filminde oynayan İynemli, yeni platformun sunduğu kolaylıklara dikkat çekti. İynemli, “Online alışveriş, hayatımızın olmazsa olmazları arasına girdi. Zengin içeriği ve kullanım kolaylığıyla ‘Her Şey Yanımda’, Vodafone’un yenilikçi ve öncü yönünü yansıtan bir servis. Zamanlamasıyla, içeriğiyle çok yerinde ve çok faydalı olacağını düşündüğüm bir hizmet. Hepimizin hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ben şimdiden Vodafone’dan alışveriş yapmaya başladım” dedi.

10 kategoride 500 bini aşkın ürün

Vodafone, “Her Şey Yanımda” ile müşterilerine tüm alışverişlerini dijital bir platform üzerinden uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunuyor. “Her Şey Yanımda”da Akıllı Telefon, Elektronik, Giyim, Küçük Ev Aletleri, Ev-Yaşam, Anne-Çocuk, Spor-Outdoor, Hobi, Kozmetik, Dijital Uygulamalar ve Servisler olmak üzere 10 ana kategori ve 100’den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün bulunuyor. Platform, her gün yenilenen kampanyaları ve özel indirimleri ile müşterilerine piyasada bulunamayacak teklifler sunuyor.

“Efsane yenilik” mesajı

“Her Şey Yanımda” reklam filmi 21 Ekim itibarıyla tüm kanallarda yayınlanmaya başladı. Filmde gömlekten vantilatöre tüm ihtiyaçlarını “Her Şey Yanımda” üzerinden satın aldığını belirten Aras Bulut İynemli, setteki arkadaşlarının da platformun sunduğu avantajlardan faydalandığına dikkat çekerek sözlerini “Efsane bir yenilikle ama efsane fiyatları falan beklemeden Her Şey Yanımda’dan aldık” diye bitiriyor.