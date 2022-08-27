Antik Mısır’ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlık: Beni Hasan

Milattan önce farklı asırlarda yaşamış olan önemli şahısların mezarlarına da ev sahipliği yapmış olan tarihi mezarlık, mimari yapısı ve duvarlarındaki cezbedici tasvirleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret edenlerden arkeoloji bölümü öğrencisi Alya Tarık, “Benim tarih ve tarihi yapılara özel bir ilgim var. Söz konusu mezarlar gerek mimari yapısı itibariyle gerek duvarlarındaki tasvirlerle gerçekten büyüleyici. Geçen asırlara rağmen ihtişamından ödün vermemiş bir yapı.” dedi.

Tarihi yapılara olan ilgisinin yanı sıra arkeoloji bölümünde de eğitimini sürdüren Tarık, Mısır’ın binlerce yıllık bir tarihe sahip olduğunu ve geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktardı.