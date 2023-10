Antik Mısır'ın Gizemli Çocuk Kralı Tutankhamun'un Hazinesi İstanbul Akvaryum'da Sergileniyor

Günümüzden 3.300 yıl öncesine, Mısır'da henüz çocuk yaşta tahta çıkan ve 18 yaşında hayatını kaybeden çocuk kral Tutankhamun'un hazinelerinden oluşan sergi, 5 Ekim'de İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

TutAnkhAmun’un Hazineleri Sergisi dolayısıyla İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, serginin sahibi Horus Ltd. CEO’su ve Küratör Mohamed Atef Abdek Shafi ve ülkemizin ilk Mısır Bilimcisi Perihan Sadıkoğlu’nun katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda gerçekleştirdiği konuşma ile Dilek Çapanoğlu, şunları aktardı: “İstanbul Akvaryum olarak 12 yıldır yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor, deniz altı dünyasının birbirinden değerli varlıklarına ev sahipliği yapıyoruz. Geçen sene 300 binden fazlası öğrenci olmak kaydıyla 1,5 milyona yakın ziyaretçiyi

ağırladık. Bu sene ise ziyaretçi rekoru kırmış olmayı hedefliyoruz. Bir şehir akvaryumu olmaktan öte, dünya çapında farklı içeriklere sahip sergilere de ev sahipliği yapıyoruz. Bugün burada kapılarını açtığımız TutAnkhAmun’un Hazineleri Sergisi de bunlardan biri… Önümüzdeki 3 ay boyunca açık kalacak sergi ile antik Mısır’ın en ünlü ve gizemli firavunlarından birini ziyaretçilerimizle buluşturacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Toplam 1.500 metrekare alanda 15 farklı tema ile kurduğumuz sergi çerçevesinde TutAnkhAmun’un mezar odasından çıkarılan paha biçilmez 407 eserin bire bir replikalarını yakından görmeyi ve hakkında bilgi alabilmeyi mümkün hale getirdik. İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi olarak 2024 yılı itibarıyla dünya çapındaki farklı sergileri ülkemize getirmeye devam edeceğiz.”

Horus Ltd. CEO’su ve Küratör Mohamed Atef Abdek Shafi de konuşmasında; “Mezarın Mısır'daki Krallar Vadisi'nde keşfedilişinin 100. yıl dönümüne özel olarak bu sergiyi prestijli bir mekânda, İstanbul Akvaryum’da açıyoruz. Mezarında bulunan tüm eşyaları som altından yapıldığı için Altın Kral olarak da anılan TutAnkhAmun için düzenlenen sergide, hazineden özel seçilen 407 eserin birebir replikaları bulunuyor. Sergide, değerli taşlarla süslenmiş dünyaca ünlü altın ölüm maskesi, üzerinde Mısır tanrıçaları İsis, Nephthys, Neith ve Selket tasvirlerinin bulunduğu tabut, tabutun içindeki mumya, altınla yaldızlanmış ahşaptan yapılmış yatak, savaş arabası, TutAnkhAmun'un eşi Kraliçe Ankhesenamun ile aşkını tasvir eden altın tahtı, çeşitli mobilyalar, at arabası, ok ve yay gibi silahlar, Anadolu'ya düşen bir meteordaki demirden yapıldığı için uzaydan gelen hançer olarak adlandırılan silah gibi ilginç eserler var” dedi.