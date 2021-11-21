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Antalya'da "Türk Dünyası Şaheserleri Konseri" düzenlendi

- Konser, Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı ve Azerbaycanlı ünlü şair Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılına ithaf edildi

Antalya'da

ANTALYA (AA) - Antalya'da, "Türk Dünyası Şaheserleri Konseri" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı ve Azerbaycanlı ünlü şair Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılı anısına düzenlenen konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Konserde, Antalya Senfoni Orkestrası ve TÜRKSOY Müzik Topluluğu eşliğinde Yunus Emre ve Nizami Gencevi'nin eserlerinden bestelenen müzikleri seslendirildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, yaptığı konuşmada, konserlerle Türk kültürünü ve medeniyetini tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan da Tük coğrafyasının iki güzide fikir ve gönül adamı Yunus Emre ve Nizami Gencevi anısına tertip edilen etkinliği Antalyalılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

TÜRKSOY'un çalışmalarına destek verdiklerini dile getiren Arslan, "Ortak kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak, değişik Türk coğrafyaları arasında köprüler kurmak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

​​​​​​​Konseri, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli dinledi.

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