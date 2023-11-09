Antalya kültür yolu festivali’nde Atatürk fotoğraflarına yoğun ilgi

ATATÜRK’ÜN ANTALYA ZİYARETLERİ BELGESELİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya ziyaretleriyle dolup taşan anlarının kaydedildiği ‘Atatürk’ün Sonsuzluk Yolculuğu’ sergisi Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Atatürk Evi ve Müzesi’nde ziyarete açıldı. Antalya’yı üç kez ziyaret eden Atatürk, 6 Mart 1930’daki ilk ziyareti sırasında Lara Yolu üzerindeki Erenkuş Mevkii'nde denizi, sahilleri, karla kaplı Beydağları’nın manzarasını seyretmiş ve “Hiç şüphesiz Antalya yeryüzündeki en güzel yerdir” demişti. Ziyaretleri sırasında Atatürk’e tahsis edilmiş olan köşk, onun ziyaretleri anısına müzeye dönüştürdü. Atatürk Evi ve Müzesi'nin alt katında, Atatürk’ün Antalya’yı ziyaretleri ile ilgili fotoğraf sergisi, Atatürk ve Antalya’ya dair belgesellerin izlenebileceği bir oda, bir yemek odası ve bir büro; üst katında ise Atatürk’ün kişisel eşyalarının sergilendiği bir oda bulunuyor. Ayrıca bir toplantı odası, çalışma odaları, yatak odası ve hatıra paraların sergilendiği özel bir bölüm de sergi içinde yer alıyor. Antalyalılar ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Atatürk’ün Sonsuzluk Yolculuğu’ sergisi 12 Kasım’a kadar Antalya Atatürk Evi ve Müzesi’nde görülebilecek.

NEKROPOL MÜZESİNDE ‘KONAR GEÇER’ SERGİSİ

Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet’in dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasıyla hazırladıkları ‘Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları’ isimli NFT sergisi New York’un ardından Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Side Antik Tiyatro’da sergileniyor. Sanatçılar Hakan Yılmaz ve Seyid Ahmet’in 50 eşsiz parçadan oluşan koleksiyon içinde çeşitli algoritmalar ile kolajlandığı bu çalışmalar, geleneksel sanatların zamansızlığını sanal dünyada gözler önüne sererken blockchain üzerinde saklanarak korunuyor. Sergi 12 Kasım’a kadar Side Antik Tiyatro’da görülebilir. Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı gerçekleştirilen Antalya Nekropol Müzesi’nde ‘Çoban Ressam’ olarak anılan Sinan Demir’in çobanlığa sürrealist bir bakış açısıyla yaklaştığı ‘Konar Göçer’ isimli sergisi de dikkat çekiyor. Sinan Demir’in sürüsüyle yaşadığı zamanları anlattığı ‘Konar Göçer’ sergisi 12 Kasım’a kadar 10.00-21.00 saatleri arasında meraklılarını bekliyor. ‘Neden’ adıyla Şehit Mehmet Emin Ünlü anısına gerçekleşen karma sergi ise Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde 11 Kasıma kadar 09.30-18.00 saatleri arasında görülebiliyor.