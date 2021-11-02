Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın fragman
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...
Okullarda yapılan rastgele PCR taramasında çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük
Okullarda yapılan rastgele PCR taramasında...
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun...
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet...

Antalya Devlet Tiyatrosu 'Herkes İçin Keloğlan' oyununun prömiyerini yaptı

Antalya Devlet Tiyatrosu "Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.

Antalya Devlet Tiyatrosu 'Herkes İçin Keloğlan' oyununun prömiyerini yaptı

Özlem Lale'nin kaleme aldığı, geleneksel Türk tiyatrosu öğelerini barındıran oyunu Sabri Özmener yönetti.

Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "7'den 77'ye aile oyunu" temasıyla izleyicilerle buluşturuldu.

Keloğlan'ın güldüren ve düşündüren hikayelerinin işlendiği eserde, Remzi Kürşad Süren "Keloğlan", Başak İşür "Keloğlan'ın annesi", Niyazi Mert Kurt "erkek meddah", Tümay Revşan Genç "kadın meddah", Ömer Alper İzci "cüce", Durmuş Benli "padişah" ve Esra Dayan "padişahın kızı" rollerini canlandırdı.

Dekorunu Büşra Eroğlu, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın hazırladığı oyunun müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.