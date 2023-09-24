Antalya Aspendos Antik Tiyatro'da Yalın, Dolu Kadehi Ters Tut ve Cem Adrian Senfonik Konserleriyle Büyülü Bir Müzik Şöleni

KerkiSolfej, Antalya'nın büyülü ve tarih kokan atmosferi olan Aspendos Antik Tiyatro'da 30 Eylül, 20 Ekim ve 22 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Yalın, Dolu Kadehi Ters Tut ve Cem Adrian'ın senfonik konserleri ile yazın son demlerini unutulmaz bir deneyimle taçlandıracak.

‘Unutulmaz Şarkılar’ konseriyle yaz boyunca sevenlerinin karşısına çıkan Yalın, 30 Eylül Cumartesi akşamı etkileyici sahne tasarımı ve bigband orkestrası eşliğinde unutulmayan şarkılarını sevenleriyle söyleyecek. 20 Ekim Cuma akşamı Antalyalılarla buluşacak olan Dolu Kadehi Ters Tut grubu, ilk kez gerçekleştireceği senfoni orkestrasıyla birlikte 4 Ağustos’ta tamamı yayınlanan beşinci albümleri ‘Ölüm Dansı’nın şarkıları başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirecek. 22 Ekim Pazar akşamı Cem Adrian’ın muhteşem sesi ve yorumuyla senfoni orkestrası birleşerek ruha iyi gelecek bir akşam yaşanacak.