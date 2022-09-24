Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne TRT Çıkarması

Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 1-8 Ekim tarihleri arasında 59. kez sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin ulusal, kısa film ve endüstri bölümlerinde TRT ortak yapımı ve TRT destekli 7 film yarışacak.

Festivalin “Ulusal Yarışma” bölümünde TRT ortak yapımı ve TRT destekli 3 film yer alacak

Festivalin ana yarışma bölümü olan ulusal yarışma kategorisinde TRT ortak yapımları “Kar ve Ayı” ile “Bir Umut” ve TRT destekli “Hara” filmleri yer alıyor. Selcen Ergun’un yönettiği, Nefes Polat’ın yapımcılığını üstlendiği “Kar ve Ayı” dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yaptıktan sonra Türkiye prömiyerini Antalya’da gerçekleştirecek. Türkiye-Almanya-Sırbistan ortak yapımı film, festivalde “Altın Portakal”ın yanı sıra “En İyi İlk Film Ödülü” için de yarışıyor. Ümit Köreken’in yönettiği, Nursen Çetin Köreken’in yapımcılığını üstlendiği “Bir Umut” filmi, Türkiye prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak. Dünya prömiyerini Moskova Film Festivali’nde yapan film, Türkiye-Almanya-Slovenya ortak yapımı. Atalay Taşdiken’in yönettiği, Baran Seyhan’ın yapımcılığını üstlendiği “Hara” filmi ise, ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek. Film, 12 Punto 2020’de “TRT Ön Alım Ödülü” kazanmıştı.

Festivalin “Kısa Film Yarışması”nda TRT ortak yapımı 3 film yer alıyor

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin “Kısa Film Yarışması”nda TRT ortak yapımları “Rutubet”, “Birlikte, Yalnız” ve “Tek Yön” filmleri yer alıyor. 12 Punto 2021’de “TRT Kısa Film Yapım Ödülü” kazanan “Rutubet”, Türkiye prömiyerini Antalya’da yapacak. Yönetmenliğini Turan Haste’nin, yapımcılığını Muhammed Furkan Daşbilek, Engin Cebiroğlu ve Ramazan Kılıç’ın üstlendiği film, 23 yıl sonra Venedik Film Festivali’ne Türkiye’den seçilen ilk kısa film olma özelliğine sahip. 12 Punto 2021’de “TRT Kısa Film Yapım Ödülü” kazanan “Birlikte, Yalnız”, Türkiye prömiyeri için Antalya’da olacak. Türkiye-Fransa ortak yapımı olan filmin yönetmenliğini Kasım Ördek, yapımcılığını ise Hayet Benkara yapıyor. 12 Punto 2020’de “TRT Kısa Film Yapım Ödülü” kazanan “Tek Yön” filmi ise, dünya prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak. Filmin yönetmenliğini Kerem Yükseloğlu ve R. Hakan Arslan, yapımcılığını ise İpek Erden üstleniyor.

TRT ortak yapımı “Tereddüt Çizgisi” Antalya Film Forum’da

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin endüstri bölümü olan Antalya Film Forum’un kurgu aşamasındaki projelerin yer aldığı Work in Progress kategorisinde TRT ortak yapımı “Tereddüt Çizgisi” yarışacak. 12 Punto 2021’de “TRT Ortak Yapım Ödülü”nü kazanan filmin yönetmenliğini Selman Nacar, yapımcılığını ise Burak Çevik ve Diloy Gülün üstleniyor.

Ayrıca festivalin “Work in Progress” kategorisinde yarışan projelerden birine, “TRT Ödülü” verilecek.