'Anna Karenina' İstanbul'da kapalı gişe oynadı

Zürih Balesi'nin "Anna Karenina" gösterisi, İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) 50. yıl kutlamaları kapsamında, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

KÜLTÜR-SANAT 29.06.2022, 19:48
'Anna Karenina' İstanbul'da kapalı gişe oynadı

Zorlu PSM'de iki gün sahnelenen gösteri için 45 dansçı ve bir opera sanatçısıyla 83 kişilik ekip Türkiye'ye geldi. Ekibe Türkiye'den 2 çocuk dansçı ile 8 yardımcı oyuncu katıldı.

Rus yazar Lev Tolstoy'un aynı adlı romanından Christian Spuck'ın baleye uyarladığı eserin müzikleri, Sergei Rachmaninov, Witold Lutoslawski, Sulkhan Tsintsadze ve Josef Bardanashvili'nin imzasını taşıyor.

"Zorlu'nun sahnesi Zürih Balesi sahnesinden daha büyük"

Eserde Anna Karenina'yı canlandıran başdansçı Katja Wünsche, gösterimin ardından  yaptığı açıklamada, ilk performansından tam olarak memnun kalmadığını belirterek, "Çok fazla seyircinin önünde, arka planda görev yapan bu harika ekiple burada, bu büyük sahnede olmaktan çok büyük keyif aldım. Bu gerçekten harikaydı." dedi.

Wünsche, Zürih'teki sahnenin daha küçük olduğunu bu nedenle Zorlu PSM'nin sahnesinin büyüklüğünden çok etkilendiğini dile getirerek, "Daha büyük bir sahnede dans etmek, güzel bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Sahnede 70 kişilik bir ekibin görev yaptığını dile getiren başarılı dansçı, kostüm, makyaj ve ofis çalışanlarıyla sayının arttığını kaydetti.

Başbalerin Wünsche, sahnede dikkati çeken şık ve dikkat çekici kostümlere ilişkin ise "Kostüm tasarımcıları ve koreograf birlikte çok yakın çalışıyor. Daha sonra hangi stil, hangi malzeme, hangi renk olacağına karar verirler ve sonra örnekler hazırlayıp, denemeler yapıyorlar ve üzerimizde nasıl durduğuna bakıyorlar."

"Anna'yı canlandırmak benim için çok güzel"

Canlandırdığı Anna Karenina karakterine de değinen sanatçı, "Anna'yı canlandırmak benim için çok güzel ve doğal hissettiriyor. Zor olanı çok daha rahat canlandırdığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Katja Wünsche, eseri son birkaç yıldır sahnelediklerini sözlerine ekleyerek, "Gösterimin yapıldığı güne kadar, 3 hafta boyunca çalıştık. Haftada 6 gün, sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz. Bütün bunların yanında bir de sahneye çıktığımız günler var." dedi.

Zürih Balesi'nin çeşitli kuralları olduğuna dikkati çeken başbalerin, "Kaç saat çalışacağımız, ne kadar süre mola alacağımız, performanslar arasındaki araların ne kadar olması gerektiği kurallarla belirli." diye konuştu.

Sanatçı, İstanbul'a tatil için daha önce de geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"O zamandan kalma çok iyi anılarım oldu. Tarihi Yarımada tarafında kalmıştım ve Ayasofya'ya gitmiştim. Saray ve o çevreyi gezdim. Çok güzeldi. Çok iyi vakit geçirmiştim. Bu kez henüz vaktim olmadı çıkıp gezmeye. Belki yarın imkan olur. Ancak şunu söyleyebilirim ki çok iyi hatıralarla buraya döndüm. Yine çok iyi vakit geçiriyorum. İnsanlar gerçekten çok dost canlısı, açık, yardımsever ve çok iyiler."

Etkinliğin tüm biletleri kısa sürede satıldı

Eser, İKSV ve Zorlu PSM iş birliğinde, dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks’ün özel gösteri sponsorluğunda İstanbul izleyicisiyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği gösteriye, Türk Hava Yolları da hava yolu partneri olarak katkı sağladı.

Gösterişli kostümleri, çağdaş sahne tasarımı, çoğunlukla neoklasik dansa dayalı koreografisi ile izleyicileri etkileyen gösteri kapalı gişe oynadı.

Yorumlar (0)
27
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 29 Haziran 2022
İmsak 03:28
Güneş 05:28
Öğle 13:13
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31