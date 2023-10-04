Ankara'yı Sanatla Buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivali: Başkent Kültür Şöleni

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleştirilen "Başkent Kültür Yolu Festivali," 16 Eylül tarihinden itibaren başlayarak 1 Ekim'e kadar Ankara'da etkinlik düzenledi. Festival, Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkı sağlamayı hedefleyen bir girişimdir.

Bu etkinlik, sadece Ankaralılara değil, aynı zamanda çevre illerdeki sanatseverlere de unutulmaz bir kültür ve sanat deneyimi sunmayı amaçlamıştır.

CSO ADA ANKARA’DA MUHTEŞEM KONSERLER

Dünyanın en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yeni kuşağın hızla yükselen ve en çok aranan isimleri arasında yer alan çellist Jamal Aliyev ile birlikte Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara’da sanatseverle buluştu. İlginin büyük olduğu Festival Gala Konseri’nde, şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki CSO; Prokofiev, Bach, Paganini, Handel, Popper’dan eserler ile Gustav Holst’un Gezegenler süitini seslendirilerek müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Afrika pop sahnesinin en özgün isimlerinden, Senegalli multi-enstrümanist müzisyen ve söz yazarı Cheikh Lô da, 29 Eylül Cuma Akşamı CSO Ada Ankara’ya konuk oldu. Festivalin en özgün gecelerinden biri olan konserde; Afrika melodileri ve geleneksel Burkinabé müziğini Küba esintileri ile harmanlayan Lô; mbalax, reggae ve soukous etkilerinin bir karışımı olarak tanımlanan kendi tarzı ile sanatseverle buluştu. Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ise Carl Orff’un insana ve hayata dair zengin ritmik ögelerle bezeli kült eseri Carmina Burana ile 30 Eylül’de görkemli bir konser verdi.

ANKARA’DA ÜNLÜLER GEÇİDİ

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde konser veren ünlü isimler, binlerce izleyene unutulmaz akşamlar yaşatıyor. Bugüne kadar Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Konya ve Gaziantep’te düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri konserlerinde vatandaşlar, hayranı olduğu sanatçıyı dinleme fırsatı buldu… Ankara’da ise Başkent Festival Park Alanı’na kurulan sahnede Oğuzhan Koç, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Alişan, Murat Dalkılıç İkilem, Blok3, Ankaralı Sanatçılar, (Hüseyin Kağıt, Özgürcan Çoban, İbocan, Mehmet Demirtaş), Göksel, Resul Dindar, Bengü, Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi birbirinden ünlü isimler sahneye çıktı.

GEZİ ROTALARIYLA ANKARA TURLARI

Başkent Kültür Festivali kapsamında; 7 camii, 3 türbe, 1 kilise ve 1 tapınaktan oluşan İnanç Rotası üzerinde, Ankara'nın tarihi katmanlarını ve çok kültürlü yapısını yansıtan dini mekanlar yer aldı. İnanç Rotası turları festival süresince Cenabi Ahmet Paşa Camii'nden başlayarak ziyaretçileri muhteşem bir yolculuğa çıkardı. Cumhuriyet Dönenimi Yapıları Rotası ise ziyaretçileri Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Binası'ndan başlayarak Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne uzanan 24 farklı mekanda Cumhuriyet tarihinin izini sürdü.

ÖNE ÇIKAN SERGİLER VE ETKİNLİKLER

Başkent Kültür Yolu Festivali boyunca; “Bir Hayalin İnşası” isimli dijital sergi Anıtkabir’de sergilendi. CSO Ada Ankara Fuaye alanında, Refik Anadol’un, yapay zekayı Rönesans dönemine ait eserlerin görselleriyle eğiterek oluşturduğu “Rönesans Rüyaları” dijital veri heykeli yer aldı. Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na ithafen; Türk görsel sanatlar tarihinin en önemli sanatçılarının eserlerinden özel bir seçki ile oluşturduğu “Cepheden Cumhuriyet’e Yüzyılımız” sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde sergilenen, Ressam Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisinde ziyaretçiler İzer’in eserlerini yakından inceleme fırsatı yakaladı. “Bu Günün Gençleri Yarının Sanatçıları” konseptli “Fresh Ankara 2.Çağdaş Sanat Sergisi” Ankara Atatürk Kültür Merkezinde, festival sonuna kadar ziyarete açık kaldı. Maçka Sanat Galerisi’nin “Neredeyiz?” başlıklı sergisi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi işbirliği ve ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Festival boyunca ayrıca “Açık Çarşı Geleneksel El Sanatları Atölyeleri”, Ankara Kale Kapısı’nda gerçekleşirken “Ziraat Bankası Müzesi” gezileri yapıldı. Ankara Etnografya Müzesi fuaye alanında ise “Zamanın İzlerini Taşıyan Mabetler” sergisi yer aldı.

FESTİVALİN TADINI YİNE ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Başkent Kültür Yolu Festivali çocukları da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturdu. Başkent Millet Bahçesi çocuk etkinlik alanında çocuk atölyeleri, sahne gösterileri, çocuk oyunları ve atölyeleri gibi etkinlikler festival boyunca yer aldı.

İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile 15 Ekim tarihine kadar sürecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 14 Ekim tarihinde Diyarbakır Sur Kültür Yolu ile yoluna devam ederken, İzmir ve Antalya’daki festivallerin ardından toplam 11 şehirde düzenlenerek sona erecek.