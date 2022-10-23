Son Dakika
Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar okurlarıyla buluştu
Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar, okurlarıyla bir araya geldi.
KÜLTÜR-SANAT 23.10.2022, 17:05
ATO Congresium'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nda, yazarların imza günü ve söyleşilerin yanı sıra panel ve şiir dinletileri de düzenleniyor.
Bu kapsamda, kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve kitaplarını imzalatma imkanı buluyor.
Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 30 Ekim Pazar sona erecek.
Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye "ankarakitapfuari.net" sitesinden ulaşılabiliyor.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 23.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 22.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 21.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 20.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 19.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 18.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
19
açık
Namaz Vakti 23 Ekim 2022
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:17
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|10
|21
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Kayserispor
|11
|19
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Konyaspor
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|13
|11. Karagümrük
|10
|12
|12. Alanyaspor
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Erzurumspor
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Altay
|10
|8
|16. Göztepe
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|30
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|21
|5. M. United
|11
|20
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Fulham
|12
|15
|10. Brentford
|12
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. Leeds United
|11
|12
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. West Ham United
|11
|11
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Southampton
|12
|11
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Villarreal
|10
|15
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Espanyol
|11
|10
|14. Almeria
|10
|10
|15. Sevilla
|11
|10
|16. Celta Vigo
|10
|10
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4