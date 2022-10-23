Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar okurlarıyla buluştu

ATO Congresium'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nda, yazarların imza günü ve söyleşilerin yanı sıra panel ve şiir dinletileri de düzenleniyor.

Bu kapsamda, kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve kitaplarını imzalatma imkanı buluyor.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 30 Ekim Pazar sona erecek.

Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye "ankarakitapfuari.net" sitesinden ulaşılabiliyor.