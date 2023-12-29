Anjelika Akbar'dan Yeni Single

Anjelika Akbar geçtiğimiz Eylül ayında yayınladığı albümü Ahenk 432’nin ardından Gloss Müzik imzalı yepyeni single çalışması Başlangıç’ı sevenleriyle buluşturuyor.

Ahenk 432 albümünde olduğu gibi 432 hertze ayarlanmış piyano ile kaydedilen “Başlangıç” isimli single bu anlamda albümün devamı olma niteliği taşıyor.

Başlangıç/Beginning 432 ile dinleyicilerine iyi dilekler, şifa ve mutluluk dileyen Akbar, albümde Başlangıç bestesinin kaydı dışında bir de Orkestral Remix adı altında Yury Ryadchenko ile birlikte yaptığı sürpiz bir çalışma olduğunu belirtti.

Bu bestenin yeni yıla girerken kalplere şifa olmasını dileyen Akbar, dokunduğu her nota ile geleceğe olumlu baktırarak irademizi olumsuz değil, olumlu, güzel ve ahenkli bir istikamet için kullanmanın ilhamını veriyor.

Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Öneş’in yaptığı single’ın bir o kadar anlamlı ortaya çıkış sürecini anlatan Anjelika Akbar, “Bu beste aslında çok özel bir anda ortaya çıktı. Yıllardır birçok projeyi birlikte gerçekleştirdiğimiz, Boyut Yayın Grubu Genel Sanat Yönetmeni ve aynı zamanda Ones Media Project kurucusu, ortağım, dostum Murat Öneş geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir seri zor ameliyattan sonra yeniden hayata döndü. Doktorların "ikinci doğumu" olarak nitelendirdiği durumda, tam da ameliyat bittikten sonra eve geldiğimde birden içimden Murat Öneş'e destek olarak müzik akmaya başladı. O anda 432 hertz ile ayarlanmış piyanoya yöneldim ve ses kaydı tuşuna basarak o anda doğaçlama akan müziği kaydettim. Kendisine ise ancak tamamen ayağa kalkabildiği ve kendine geldiği zaman, yaklaşık 45 gün sonra kendim dinlettim. O anda çok etkilendi... Kendisinin bu doğaçlamaya isim koymasını rica ettim ve böylece bestenin ismi "Baslangıç" oldu. Ayrıca bu albümün kapak tasarımı de Murat Öneş'e aittir.” dedi.