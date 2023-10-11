Anjelika Akbar Gala Konserine Hazırlanıyor

Türkiye'de yaşanan, tüm ülkeyi ve dünyayı yasa boğan, 6 Şubat depreminin ardından oluşturulan, albümdeki 11 eserin 432 frekansı ile kaydedildiği albüm; ülkemizde bu tarzda tek ve ilk eser olma özelliğini taşıyor.

Akbar, hem 440 Hertz titreşim hızı ile ayarlanmış geleneksel konser piyanosu hem de 432 Hertz’e ayarlanmış elektronik kuyruklu piyano ile dönüşümlü olarak performans sergileyerek kendisi için de bir ilke imza atıyor olacak.

Doğanın ritmiyle bizi buluşturan Ahenk 432 albümüyle sanatseverleri büyüleyen Anjelika Akbar, gala konseri için oluşturduğu repertuarında, albümde yer alan eserlerin yanı sıra; aynı duyguyu ve konsepti yansıtan başka eserlere de yer verecek. Bunların arasında daha önce hiç yayınlanmamış ve canlı olarak çalınmamış iki beste de yer alacak. Gecenin sürpriz konukları Akbar ile aynı sahneyi paylaşacaklar.

Bu özel performansa zaman zaman eşlik edecek görüntüler, aynı zaman da albümün de videografisini gerçekleştiren Yurek Akbar tarafından oluşturuldu.

Türk manevi kültüründen eserler ve Vavilov, Krilatov gibi Sovyet döneminin önemli bestecilerinin uyarlamalarını bir araya getiren albümün gala konserinde sanatçı, bir kez daha müziğiyle, duygularımıza ve insanların ahenkli gelişmelerine daha fazla fırsat tanıyarak, bünyesini doğaya daha yakın tutan performansıyla müziğin iyileştirici gücü üzerinden bedenimize dokunacak.