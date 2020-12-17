Anıl Durmuş'la "Her Şey Yolunda"

Anıl Durmuş’un yepyeni şarkısı “Her Şey Yolunda” Sony Music etiketiyle yayımlanıyor. Güçlü yorumu ve son dönemde yayımladığı şarkılarla dijital müzik platformlarında geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, “Her Şey Yolunda” ile de iddialı.

Söz, müzik ve düzenlemesi Mert Demir’e ait olan ve müzikseverleri ilk dinleyişte etkisi altına alacak şarkının mix & masteringi ise Emir Ural’a ait.

ÜÇ KİŞİLİK EKİPLE SOSYAL MESAFELİ KLİP!..

Çağla Çağlar yönetmenliğinde Stüdyo Suma’da çekilen “Her Şey Yolunda”nın video klibi, pandemi kurallarına uygun olarak toplam üç kişilik bir ekiple 16 saatte tamamlandı.

Hayatımıza etki eden durumların metaforlarla anlatıldığı klipte, şarkının adıyla tezat olmasından dolayı ‘hiçbir şeyin yolunda gitmemesi’ teması işlendi. Klibin görüntü yönetmenliğini Emre Köktaş, sanat yönetmenliğini ise Kübra Kara üstlendi.