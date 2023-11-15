Andy Warholl sergisine ilgi büyük

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğretim üyesi; Dr. Öğr. Üyesi Ümran Özbalcı Aria ile Çizgi Film Animasyon bölümü Araştırma görevlisi Seyfettin Çetinkıran hocaların önderliğinde, Andy Warhol Sergi Küratörü Nurgül Şenefe'nin eşliğinde, Lale müzesini ziyaret ettiler.

Sergide Haliç üniversitesine özel “Andy Warhol bize ne ifade ediyor” üzerine mini söyleşi ile taçlandırılan programa katılanlar Andy Warholl’u daha iyi tanıma fırsatı buldular..

İllüstratörler Platformu ile Üniversitelere, başta GSF’leri, Andy Warhol sergisinde buluşmaya devam ederken, özel grup indirimi avantajlarından yararlanabiliyorlar, kapalı grup olmasının avantajıyla, üniversiteye özel workshop ve söyleşi gibi etkinliklerine de katılabiliyor.