Andrea Bocelli biletlerinin yüzde 60’ı 10 gün içerisinde satıldı!

BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla 8 Haziran 2024’te İstanbul’a gelecek olan Andrea Bocelli, Beşiktaş Dolmabahçe Stadyumu’nda on binlerce kişiye seslenecek. Hayranlarının uzun yıllardır Türkiye’ye gelmesini dört gözle beklediği Andrea Bocelli, en ünlü İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanı sıra uluslararası büyük bir başarıya ulaşan albümlerinden sürprizleriyle de uzun yıllar unutulmayacak bir konser gecesi yaşatacak.

Şırnak’tan Zonguldak’a, Uşak’tan Mersin’e, Hatay’dan, Gaziantep’e, Edirne’den Artvin’e kadar tüm ülkeden hayranları konsere büyük ilgi gösterirken, yurtdışından da klasik müzik severler konser için İstanbul’a gelecek. Konser için İran’dan Azerbaycan’a, Gürcistan’dan, Bulgaristan’a, Özbekistan’dan Yunanistan’a kadar pek çok komşu ülkeden müzik severler Bocelli konserine büyük ilgi gösteriyor. 81 Şehir ve 20 ülkeden dinleyicilerin katılacağı konser son 10 yılın en önemli konseri olarak kabul ediliyor.

Konsere özellikle kadın müzikseverler büyük ilgi gösteriyor. Satılan biletlerin yüzde 62’si kadınlar tarafından satın alınırken, bilet alanların yüzde 35’ini 40-49 yaş, yüzde 30’unu 30-39 yaş, yüzde 20’sini 50-59 yaş ve yüzde 12’sini de 20-29 yaş aralığındaki müzikseverler oluşturuyor.

“BEN SESİMDEN FERAGAT EDEBİLİRİM YETER Kİ BARIŞ TESİS EDİLSİN”

Andrea Bocelli, 8 Haziran 2024 konseri öncesinde İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelmiş ve toplantıda barış mesajları vermişti. Ünlü tenor, “Kendi müziğimle dünya çapındaki güncel şartların daha da iyileşmesine bir katkım olursa ne mutlu bana. Yani ben sesimden feragat edebilirim yeter ki barış tesis edilsin. Savaş bence çok aptalca bir şey. Korkunçluğu bir yana, en aptalca şey, insanlığın hatası” diye konuşmuştu.

REKORLARIN MAESTROSU

Dünyanın birçok ülkesinde on binlerce kişinin katıldığı konserleriyle katılım rekorları kıran Andrea Bocelli, birçok ilke de imza attı.

Kariyeri boyunca 6 kez Grammy Ödülü’ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü’ne aday gösterilen Bocelli’nin Hollywood Walk of Fame’de bir yıldızı da bulunuyor.

2013 ve 2016'da ABD Başkanı Barack Obama ve dünyanın dört bir yanından birçok devlet başkanının katıldığı saygın Ulusal Dua Kahvaltısı etkinliğine katılan tek sanatçı unvanını taşıyan Bocelli, 11 Aralık 2017'de New York'taki NASDAQ Borsası'na davet edilerek dünya çapındaki borsalarda işlem görmeye başlayan ünlü "çan çalma" ritüelinin başlatıcısı oldu.

2018'de 60'tan fazla ülkede yayınlanan albümü "Sì", ABD ve İngiltere listelerinde uzun süre birinci sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.

Maestro, 12 Nisan 2020'de pandeminin doruğunda Milano Katedrali'nde sergilediği performansla da yeni bir rekora imza attı. "Music for Hope" etkinliğini eş zamanlı olarak 2.8 milyondan fazla kişi izledi ve YouTube tarihindeki en büyük eş zamanlı klasik canlı yayın izleyici kitlesine sahip oldu. Video, ilk 24 saat içinde 28 milyondan fazla görüntüleme aldı.

2020 yılında “Believe" adlı albümünü yayınlayan Bocelli, 12 Aralık 2020'de Parma'daki Teatro Regio'dan canlı olarak yayınlanan "Believe in Christmas" konseriyle bir kez daha tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.

Mayıs 2021'de sanatçı için yeni bir meydan okuma ortaya çıktı: Roma'daki St. Peter Bazilikası'ndan Toskana'daki Lajatico kasabasına kadar 350 kilometreden fazla at sırtında yolculuk yaptı. "The Journey - Andrea Bocelli" adını taşıyacak olan bu yolculuk, sanatçının kültürel ve ruhsal yolculuğuna odaklanan bir TV belgeseli olacak.

Bocelli, 11 Haziran 2021'de, UEFA Euro 2020 açılış töreninin yıldızı oldu ve dünya çapında yayınlanan "Nessun dorma" performansı birçok ülkede trend listelerinin ilk sırasında yer aldı.

21 Ağustos'ta Central Park’ta "NYC's Homecoming Concert" etkinliği kapsamında New York Filarmoni Orkestrası eşliğinde Bruce Springsteen, Paul Simon ve Patti Smith gibi isimlerle birlikte sahne aldı ve 60.000'den fazla kişiye seslendi.

Maestro Bocelli, İtalya Cumhuriyeti tarafından "Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" (İtalya Cumhuriyeti Büyük Şövalyesi) unvanıyla onurlandırıldı ve San Marino İtalya Cumhuriyeti Elçisi unvanını aldı.

La Spezia'daki G. Puccini Müzik Konservatuvarı'ndan Opera Şanı Lisansı ve Pisa Üniversitesi'nden Hukuk Lisansı kazandı.

2015 Dünya Ekonomik Forumu’nda Andrea Bocelli'ye sanatçı, insan ve hayırsever olarak prestijli bir tanıma olan Kristal Ödül verildi. 2016 yılında Macerata Üniversitesi, Modern Filoloji'de Onursal Derece verdi.