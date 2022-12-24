Anavarza Antik Kenti'nde hamam-saray kompleksi bulundu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, tarihte "Yenilmez Şehir" adıyla tanınan antik kentte, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Adana Valiliği gözetiminde gerçekleştirilen sezon kazıları tamamlandı.

Antik kentte 2013'ten bu yana devam eden ve bu yıl 34 işçi, 4 uzman arkeolog ve 31 kişilik bilim ekibiyle gerçekleştirilen kazılarda, hamam-saray kompleksinin izlerine rastlandı.

Kazı başkanı Fatih Gülşen, AA muhabirine, antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun yanı sıra görkemli kapısı ve surlarıyla öne çıkan yaklaşık 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde bu sezon kazıların sütunlu cadde, zafer takı ve hamam etrafında şekillendiğini söyledi.

Spor yapılan avlu bulundu

Kazılarda bölgenin tarihine ışık tutacak izlere rastladıklarını belirten Gülşen, 22 metre genişliğinde 3,5 metre derinlikte gerçekleştirdikleri kazılarda hamama ait olduğunu düşündükleri bir mekan bulduklarını ifade etti.