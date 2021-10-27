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'Anamorfoz Atatürk' eseri, 29 Ekim'den itibaren Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenecek

Yapımı yaklaşık üç ay süren, 93 farklı temadan 539 parçanın toplamı olarak ortaya çıkan eser, 30 Aralık'a kadar görülebilecek.

'Anamorfoz Atatürk' eseri, 29 Ekim'den itibaren Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenecek

Temmer Marble firmasının katkılarıyla Çekyalı heykeltraş Patrik Prosko tarafından hazırlanan "Anamorfoz Atatürk" eseri, 29 Ekim'den itibaren Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenecek.

Yapımı yaklaşık üç ay süren, 93 farklı temadan 539 parçanın toplamı olarak ortaya çıkan eser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor.

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Atatürk'ün de müzelere özel bir ilgisi olduğuna işaret ederek, "Ülkemizin müzecilik noktasında bugün ulaştığı nokta gayet iyi. Gidecek daha çok yolumuz olabilir ama şu anki durumumuz da gayet iyi. Atatürk, çağdaş bir toplum yaratma çabaları doğrultusunda bu konuya çok önem verdi. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada onun çok büyük bir rolü var." dedi.

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