Anadolu’yu Side’ye getiren Türküevi

ENGİN ÇAĞLAR

Anadolu Türkü evi denince Side, Side de türkü evi denince de Anadolu Türkü Evi geliyor akıllara. Çünkü 22 yıldır Side’ de yaz kış Anadolu’nun en güzel ezgilerini duyabileceğiniz tek mekan. İstanbul’dan değerli dostum Özgür Karış, bir Side tatilinde gidip hayran kaldığı ve adeta müptelası olduğu türküevini ortak arkadaşımız Ünsal Ağakişi ile birlikte bana anlata anlata bitiremedi. Ve birgün bizi sırf burdaki harika sanatçıları dinlemek için ikimizi Side’ye davet etti. Davete icap etmemezlik olmaz dedik ve semtten 3 eski arkadaş atladık İstanbul’dan Side’ye türkü dinlemeye Anadolu Türkü Evi’ne geldik. Bizi türküevinin müdürü ve sıcak kanlı, güleryüzlü çalışanları karşıladı. Anadolu Türküevi’nin daimi sançılarından oluşan Grup Anadolu, gerek enstrüman çalma yetenekleri ve gerekse solist olarak ezgileri harika yorumluyorlar.

TÜRKÜLERİMİZ...

Türküler, yüreğimizdeki duyguların ezgilerle dışa vurumudur. Sevinçlerimiz,mutluluklarımız, acılarımız vardır hepimizin…Söyleyemediğimiz sözlerimiz, anlatamadığımız duygularımız vardır derinlerimizde… Acımızı, aşkımızı, derdimizi, efkârımızı türkülerle dışa vurmuşuz. Anadolu insanı tüm bu hislerini türkülerinde dillendirmiştir, duygularını sağanak halinde türkülerle yağdırmıştır. Memleketin başı karlı dağlarından, yemyeşil ovalarından, bağlarından, coşkun akan deresinden, engin denizinden, bozkırından, insanlarımızın bağrından kopmuş türkülerimiz… Onun için buram buram Anadolu kokar… Her yönüyle Anadolu’nun kendisidir…

Bize özgü, Türk’e özgü bir söyleyiştir bu. Onun için adı Türkü olmuştur. Beşikten mezara kadar hislerimizi türkülerle anlatmış, dile getirmiş; türkülerde dinlemiş ve duygulanmışız. Hamurumuz türkülerle yoğrulmuştur. O güzel ezgiler sesimiz, nefesimiz, tesellimiz olmuştur. Sahile vuran dalgalar, sılaya uzanan hasret dolu yoldur türküler, dert ortağı, ana kucağı, yar koynudur …Annelerimizin sevgi, şefkat dolu, tatlı ve yumuşacık seslerinden dinlediğimiz ninniler de birer türkü değil mi? Uykunun tatlı kollarına o güzel ezgilerin eşliğinde dalmadık mı? Anadolu insanı içindeki duyguları sağanaklar halinde türkülerle yağdırmış, dile getirmiş, ifade etmiştir. Bu yüzden türkülerimizde hayatın her rengi vardır. Aşk, ölüm, ayrılık, vuslat, gurbet, sıla, acı, sevinç…

İşte Side’deki Anadolu Türküevi’nde sahne alan Grup Anadolu da türkülerimizi o kadar güzel, o kadar duygu dolu çalıyor ve seslendiriyorki bize de bu başarıyı alkışlamak ve duyurmak düşüyor.

SİDE’NİN EN EĞLENCELİ MEKANI

Haftanın 7 günü canlı müzik dinleyebileceğiniz ayrıca kendiside mekanda sahne alan işletmecisi Hakan Ertekin 2019 yılında bestelediği adın geçer isimli şarkısıyla gönüllere gönüllere taht kurdu. Sözü ve müziği kendisine ait “Adın Geçer” isimli parçası, ünlü türkücünün bir anlamda Side’liliğini Side’ye olan aşkını da tescilledi. Side’de çektiği klip Youtube da 1,5 milyona yakın izlenirken, sevilen türkücü Side’nin tanıtımına da büyük katkı sağladı.

“KÜLTÜR DÖNÜŞTÜRÜR”

Müzik evrensel kültürün ise dönüştürücü bir etkisinin olduğuna inandığı belirten Hakan Ertekin; “Kültür, kökenlerimiz ile geçmiş ile tarih ile geleneklerimiz ile bağlantı kurmaktır. Bilgimizi paylaşmak, kendimizi ve dünyayı daha iyi tanımak. Nerede olduğumuzu nereye doğru gittiğimizi hatırlamak. Anladığımız şeyleri uygulamaya koymak. Kültürler arası köprüler inşa etmek. Kültür dönüştürür. Estetik ve etik değerlerin örgüsüdür. Gönüllülük dünyayı bulduğundan daha iyi bırakmaktır. Kalpten kalbe bağlar kurmak. Birlikte el ele hayaller kurmaktır. Birlikte güçlü olduğumuzu fark etmektir. Anlayış, cömertlik dostluk, paylaşmak , paylaşmak, paylaşmak. Anadolu türkü evi olarak 22 yıldır kültürümüzü ve turizmimizi desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

22 yıldır sadece Ramazan aylarında kapalı kalan Anadolu Türkü Evi sahnesinden birbirinden ünlü sanatçılar gelmiş geçmiş. Bunlardan bazılarını sayacak olursak rahmetli Kıvırcık Ali, Sabahat Akkiraz, Latif Doğan, Servet Kocakaya, Murat Başaran, İntizar gibi sanatçılar burada sahne almış ve haftayada ünlü türkücü İsmail Altunsaray sahne alacak. Ayrıca Eylül sonuna kadar rahmetli Kıvırcı Ali’nin oğlu Eren Özütemiz de her Çarşamba sahne alıyor.

Her yıl milyonlarca yerli yabancı misafirleri ağırlayan Türkiye’nin misafir odası Antalya’nın en gözde destinasyonu Side’ de 22 yıldır hizmet veren Anadolu Türkü Evi Türkiye’nin kültür elçisi olmaya devam edecek. Üstelik Ahi Evran desturu ile.