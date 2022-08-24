Anadolu'yu "Türk yurdu" yapan savaşların kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor
Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı ile Türklerin Anadolu'daki varlığını perçinleyen "Büyük Taarruz"un yaşandığı bölgelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığının "savaş alanı arkeolojisi" çalışmaları kapsamında araştırmalar yapılıyor.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, savaşların yapıldığı yerlerin tam olarak belirlenmesi, savaşlarda yaşamını yitirenlerin gömüldükleri yerlerin tespit edilmesi, savaşların etkileri ve izleri konusunda somut kanıtlar bulunması amacıyla projeler yürütülüyor.
Tarihi metinlerin aktardığından öte maddi kanıtlara ulaşılması hedeflenen çalışmalardan ilki Malazgirt Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alanda 2020'de başlatıldı.
Çalışmayı Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi beraber yürütüyor.
Malazgirt Savaş Alanının Tespiti Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, savaşta kullanıldığı düşünülen ok ve mızrak uçları gibi önemli bulgulara ulaşıldı.
"Savaş alanı arkeolojisi" kapsamındaki çalışmaların ikincisi ise Türklerin Anadolu'daki varlığını perçinleyen Büyük Taarruz'un yapıldığı alanlarda gerçekleştiriliyor.
Osmanlı'da fetret dönemini başlatan, 2. Beyazıt'ın Timur'un ordusuna yenildiği Ankara Savaşı'na sahne olan Çubuk Ovası da savaş alanı yüzey araştırmalarının yapıldığı üçüncü alan olacak.
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