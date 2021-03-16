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Anadolu türkülerine ömrünü adayan sanatçı: Bedia Akartürk

"Bir Çift Turna Gördüm", "Kesik Çayır" gibi çok sayıda türküyle hafızalara kazınan Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk sanat hayatının 67. yılında güçlü sesiyle hala Anadolu insanının gönül telini titretiyor.

Anadolu türkülerine ömrünü adayan sanatçı: Bedia Akartürk

Türk halk müziğinin duayen ismi Bedia Akartürk, Anadolu'nun hüzünlü ve neşeli türkülerini nesilden nesile aktarıyor.

Bedia Akartürk, 13 yaşındayken sahneye ilk adımını attığı İzmir'in Ödemiş ilçesine, sanat hayatının 67. yılında, yaklaşık 3 bin eserlik repertuvarı, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ve ömrünü adadığı türkü hazinesi ile döndü.

Yaşını büyüterek girdiği İzmir Radyosunun ardından Ankara Radyosuna geçen, sanat hayatının yaklaşık 30 yılını Anadolu turnelerinde geçiren, 4 kıtada onlarca ülkede konser veren Akartürk repertuvarını canlı tutmak için her gün çalışmayı sürdürüyor.

Düzenli bir hayat süren, sağlıklı beslenen, soğuk içecek tüketmeyen Akartürk, geride bıraktığı 80'inci yaşına rağmen güçlü sesini yüreklere işliyor.

"Bir Çift Turna Gördüm", "Kesik Çayır" gibi çok sayıda türküyle hafızalara kazınan Bedia Akartürk sanat hayatının 67. yılında güçlü sesiyle hala Anadolu insanının gönül telini titretiyor.

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