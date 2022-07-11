Anadolu tarihinden izler taşıyan Kemah turizm atağına hazırlanıyor
Urartulardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Gülabibey Cami, Sultan Ahmet Mengücek Gazi Türbesi, Kemah Kalesi, Bey Cami gibi önemli tarihi eserler bulunuyor.
KÜLTÜR-SANAT 11.07.2022, 20:14
Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden Mengüceklilerin merkezi Erzincan'ın Kemah ilçesi, tarihi yapıları ve doğal güzelliğiyle turizm atağına hazırlanıyor.
Urartulardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçede, Akkoyunlu Devleti’nin Anadolu'da ayakta kalan son camilerinden Gülabibey Cami, Sultan Ahmet Mengücek Gazi Türbesi, Kemah Kalesi, Bey Cami gibi önemli tarihi eserler bulunuyor.
Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu'nun çevreye kattığı güzellikle daha fazla tanıtılması hedeflenen ilçede, kaymakamlık öncülüğünde bilinmeyen tarihi eserlerin turizme kazandırılması için de çalışma yapılacak.
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