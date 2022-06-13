Anadolu Mektebi öğrencileri, yazar Mustafa Kutlu'yla bir araya geldi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Mektebi ve Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul'daki okullardan öğrenciler, yazar Mustafa Kutlu ile bir araya geldi.

Bilal Enes Özensel'in yönettiği panelin ilk oturumunda söz alan gençler Tuğba Özyurt, İlayda Alemdaroğlu, Ünzile Nur Ulaç ve Mehmet Arda Çelik, Mustafa Kutlu'nun eserlerinden alıntılar yaparak usta yazarın hayatını, eserlerini ve düşüncesini anlattı.

Cengiz Ergot'un yönettiği ikinci oturumda ise Emirhan Demir, İrem Şevval Tuymaz, Ayşe Hümeyra Temel ve Hatice Atırak yazarın hikayelerinde işlediği unsurlara değindi.

"Hikayeleriyle ilham verenler de öğretmendir"

Etkinlikte konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, programın çocuklara, gençlere ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Gençlere baktığında geleceği gördüğünü, bu nedenle de yapılan çalışmaları çok kıymetli bulduğunu dile getiren Yazıcı, "Benim için de Mustafa Kutlu bir öğretmen aslında. Ben öğretmenliğin mutlaka formel olarak bu görevi yapmakla sınırlı olmadığına inanıyorum. Çünkü topluma yol gösteren, yeni boyutlar açan, mevcut olan iyi örnekleri gösterebilen, medeniyetimizle, kendi değerlerimizle, bize özgü insan hikayeleriyle ilham veren, yol gösteren, yol açan insanlarımız aslında bir öğretmendir." değerlendirmesini yaptı.

Şair ve yazar Ali Ayçil de yıllardır kitaplarını okuduğu Kutlu'nun bir editör olarak dergilerle de önemli işlere imza attığını belirterek, "Belki buradaki genç arkadaşlar bilmezler. Bugün Türkiye'deki hikayeci, yazar ve şairlerin pek çoğu Mustafa Kutlu'nun elinden çıkmıştır." dedi.

Usta yazarın eserlerine değinen Ayçil, "Mustafa Kutlu'nun hem hikayelerinde hem de son zamanlarındaki fikri kitaplarında insana sunduğu çözümlerin Türkiye'yle ilgili değil, insanlıkla ilgili çözümler olduğunu, artık meseleye bu bağlamda bakmak gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.