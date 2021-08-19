Anadolu Ateşi salgın dolayısıyla uzak kaldığı sahnelere dönüyor

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2001'den bu yana 110 ülkede birden fazla turne düzenledi ancak salgın tedbirleri kapsamında bir süre sahnelerden ayrı kaldı.

Yaz döneminde sezonu açan ekip, temmuzdan itibaren Antalya'ya Aspendos Antik Kenti'nde gösterilere başladı.

Temel konsepti "medeniyetler buluşması" olan Anadolu Ateşi, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir kültürel şölen sunuyor.

Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, yörelerden derlenmiş 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındırıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında sayısız turne yapan ekip, gerek dans gösterileri gerekse kostümleriyle Anadolu kültürünü dünyaya tanıtıyor.