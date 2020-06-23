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ANADOLU ATEŞİ DE MESAFEYİ KORUYARAK SEYİRCİYLE HASRETİNE SON VERİYOR!

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, 09 Temmuz tarihinde Park Et Seyret etkinlikleri kapsamında Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde sahne alacak!

ANADOLU ATEŞİ DE MESAFEYİ KORUYARAK SEYİRCİYLE HASRETİNE SON VERİYOR!

Anadolu Ateşi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası, tedbirli bir şekilde normalleşmeye geçtiğimiz bu günlerde, yeni bir etkinlik konsepti ile 20’nci yılını sahnede kutlamaya hazırlanıyor.

Anadolu Ateşi, 9 Temmuz Perşembe 21.30’da Park Et Seyret arabalı konserler kapsamında, Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde, seyircisine alışkanlıkları değiştirme fırsatı sunan farklı bir deneyim yaşatacak. 

Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.   

9 Temmuz İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek gösteri ile yaz gösterilerine başlayacak olan Anadolu Ateşi, Ege turnesi ile gösterilerini sahnelemeye devam edecek. Turne kapsamında, İzmir Fuar Açıkhava, Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Marmaris, 09 Eylül İzmir Kurtuluş, 28 Eylül Harbiye Açıkhava gösterileri yer alacak. 

20 yıldır 105 ülkede 45 milyonu aşan sanatseverle buluşan topluluk, beş binden fazla sahnelenen Anadolu Ateşi isimli gösterisiyle, 20’nci yaşını kutlarken yeni bir deneyimle seyircisine dans şöleni yaşatacak.

İstanbul - 9 Temmuz Perşembe - Saat: 21:30 

İzmir      - 9 Eylül       Çarşamba - Saat: 21:00

İstanbul - 28 Eylül     Pazartesi   - Saat: 21:00

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ateşi
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