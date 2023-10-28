  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. An Epic Symphony&Mehmet Erdem’den “Ahmet Kaya” Şarkıları

An Epic Symphony&Mehmet Erdem’den “Ahmet Kaya” Şarkıları

Yayınlanma:
An Epic Symphony&Mehmet Erdem’den “Ahmet Kaya” Şarkıları
Event Across Turkey’in uluslararası ödüllü projesi “An Epic Symphony” Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Ahmet Kaya şarkılarına ev sahipliği yaptı.

Event Across Turkey organizasyonu ile gerçekleşen “Istanbul Night Flight” konser serisinde "An Epic Symphony&Mehmet Erdem” etkileyici performansıyla müzikseverleri büyüledi. An Epic Symphony&Mehmet Erdem, 2000 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Ahmet Kaya’yı Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle bir kez daha andı. Night Flight Symphony Orchestra&Choir eşliğinde sahne alan Mehmet Erdem, Ahmet Kaya’nın sevilen şarkılarını seslendirirken, konserin açılışını Ahmet Kaya’nın “Başım Belada” adlı eseriyle yaptı. Oyuncu Ali Seçkiner Alıcı’nın da “Şafak Türküsü” ve “Ayrılığın Hediyesi”ni şiir olarak seslendirdiği konser yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Istanbul Night Flight”, “Hayko Cepkin” ve “Manga” Konserleri İle Devam Edecek.

30 Kasım’a kadar devam edecek olan İstanbul Night Flight, birbirinden özel sanatçılarla; duygusal şarkılardan, enerjik rock parçalarına kadar geniş bir repertuar ile benzersiz bir konser serisi yaşatıyor.

Konserler serisinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 28 Ekim Cumartesi akşamı Hayko Cepkin, Volkswagen Arena’da 29 Kasım Çarşamba Hayko Cepkin ve 30 Kasım Perşembe akşamı Manga Night Flight Symphony Orchestra&Choir eşliğinde sahne alacaklar.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Sakıp Sabancı Müzesi 100. Yıla özel ücretsiz
Sakıp Sabancı Müzesi 100. Yıla özel ücretsiz
Yozgat'ta Safir izdihamı!
Yozgat'ta Safir izdihamı!
Murat Bardakçı, Hülya Koçyiğit'e konuk oldu
Murat Bardakçı, Hülya Koçyiğit'e konuk oldu
Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yıl Dönümünde Sakıp Sabancı Müzesi'nin Eşsiz Sergisi
Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yıl Dönümünde Sakıp Sabancı Müzesi'nin Eşsiz Sergisi
Gain’de çifte 100. Yıl coşkusu
Gain’de çifte 100. Yıl coşkusu
50 sanatçıdan Cumhuriyetin 100. yılına 100 eser
50 sanatçıdan Cumhuriyetin 100. yılına 100 eser
Lara Di Lara'dan yen albüm; Eskisi Gibi Değil
Lara Di Lara'dan yen albüm; Eskisi Gibi Değil