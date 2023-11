An Epic Symphony & Mehmet Erdem konseri unutulmaz anılarla dolu geceye dönüştü

Events Across Turkey'in Avrupa’nın En iyi Event Ödüllü etkinlik serisi olan Istanbul Night Flight; CSO Ada Ankara sahnesinde, An Epic Symphony eşliğinde Mehmet Erdem vokaliyle Ahmet Kaya’nın en sevilen şarkılarını müzikseverler ile bir araya getirdi. Bu yıl 8.kez düzenlenen ve öncü isimlere ev sahipliği yapan etkinlikte müzikseverler, Ahmet Kaya’nın geniş repertuarından seçilmiş en sevilen şarkılarıyla dolu bir geceye geçirdi.

Ankara; Mehmet Erdem Yorumu ve An Epic Symphony Eşliğinde, Ahmet Kaya’nın En Sevilen Şarkıları ile Büyülendi!

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen projesi An Epic Symphony; müzisyen, şarkıcı ve şarkı yazarı olan Mehmet Erdem’i Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde 11 Kasım Cumartesi günü Ankara’nın kültür ve sanat yaşamına yön veren CSO ADA Ankara’da ağırladı. Mehmet Erdem’in sahne performansı, seyircileri adeta büyüleyerek, geriye unutulmaz anılar bıraktı. Her yaş grubundan müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği konser Ankara’da müziğin birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

24 Ekim- 30 Kasım 2023 tarihleri arasında devam edecek olan İstanbul Night Flight, 29 Kasım Volkswagen Arena An Epic Symphony & Manga ve 30 Kasım Volkswagen Arena An Epic Symphony Hayko Cepkin ile müzikseverlerle bir araya gelecek.