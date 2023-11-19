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Amerika, Hollanda Kültürel Kutlama Gecesi’nde Karsu sahne aldı

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Amerika, Hollanda Kültürel Kutlama Gecesi’nde Karsu sahne aldı
Hollanda ve Amerika arasında etkili değişimleri teşvik eden hayati bir bağlantı olarak hizmet veren Hollanda-Amerika Vakfı (NAF), New York'taki The Plaza Hotel'in ikonik mekanında NAF Ball 2023'e ev sahipliği yaptı.

Hollanda Prensesi Margriet ve Profesör Pieter van Vollenhoven'ın himayesinde 17 Kasım 2023 Cuma günü düzenlenen NAF Ball 2023 Sessiz Müzayedesi, NAF'ın Hollanda ve Amerika arasında etkili değişimleri başlatma ve destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Vakfın girişimleri arasında prestijli Fulbright Bursları ve sanat, iş dünyası, kamu politikası ve tarihi koruma programları yer alıyor.

Gerard Carelli Orkestrası ile başlayan gece, Karsu Dönmez'in Türkçe, Hollandaca ve İngilizce şarkılardan oluşan unutulmaz performansıyla devam etti. Corendon Airlines ve Corendon Curacao Hotels and Resort sponsorluğunda gerçekleşen gece, özel ödüllerle renklendi.

Corendon otellerine ev sahipliği yapan Curaçao adası, Hollanda ambiyansı ile etkinliğe renk kattı. Corendon Turizm Grubu CEO'su ve NAF Balosu Başkanı Türk Girişimci Atilay Uslu geceyle ilgili düşüncelerini paylaştı: "Seyahat etmeye ve insanlarla bağlantı kurmaya olan köklü tutkum karakterimin doğasında var. NAF gibi benim de odak noktam dostlukları ve iyi niyeti beslemektir. Amerika ve Hollanda arasındaki bağları güçlendirmenin yanı sıra, Amerika ve Hollanda aromalı bir ada olan Curaçao arasındaki bağlara da odaklanıyorum."

Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve eşi Ceren Özgür, Ceo Club New York Kurucu Ortağı Jimmy Cüneyt Gürkan da davetliler arasındaydı. Corendon Curacao Genel Müdürü Biray Öğüt, geceye Corendon olarak katılmaktan ve sponsor olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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