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Amaya İstanbul Yeni Menüsünü Tanıttı

Açıldığı günden itibaren İstanbul’un en popüler mekanları arasında adını yazdıran Amaya İstanbul, önceki akşam kış menüsünün tanıtımını gerçekleştirdi.

KÜLTÜR-SANAT 07.10.2022, 12:52 07.10.2022, 12:59
Amaya İstanbul Yeni Menüsünü Tanıttı

 Mekanın sahibi Yusuf Tekin’in, ev sahipliği yaptığı geceye Arda Turan, Cenk Tosun, Alişan, Buse Varol, Merve Çağıran, Mert Öcal nişanlısı Sude Burcu, Saruhan Hünel sevgilisi Rabia Öztürk ve Cem Belevi gibi bir çok ünlü isim katıldı. Yeni kış

Menüsünde bir çok yenilik katan Amaya İstanbul, yemek ile eğlenceyi bir arada yaşatmaya devam ediyor.

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