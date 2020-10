Altın Portakal’ın En İyi Belgeseli “Maddenin Halleri” İstanbul'da!

Cinemaximum City’s, 15 Ekim’de ise Kadıköy sinemalarında gösterilecek ve 18 Ekim Pazar günü de çevrimiçi gösterimde izlenebilecek.

“Maddenin Halleri” ayrıca, 17 Ekim’de Engelsiz Filmler Festivali’nin Engelsiz Yarışma’sında jüri karşısına çıkacak, 23 Ekim’de de New York’ta düzenlenen Imagine Science Film Festivali’nde A.B.D. prömiyerini yapacak.

Altın Portakal’ın En İyi Belgesel Filmi

Ödüllü filmlerinin yanı sıra sanal gerçeklik projeleriyle tanıdığımız ve 2019’da Filmmaker Magazine tarafından “Bağımsız sinemanın 25 Yeni Yüzü” arasında gösterilen Deniz Tortum’un yönetmenliğini ve görüntü yönetimini üstlendiği film, dünya prömiyerini Ocak ayındaRotterdam Film Festivali’nin özgün genç yetenekleri duyurduğu bölümü “Bright Future”da yapmış, Ağustos ayında da dünyanın en önemli belgesel film festivallerinden DokuFest’in Balkan bölümünde yarışmıştı.

New York’ta Museum of the Moving Image’ın düzenlediği First Look Festivali’nin programına seçilen “Maddenin Halleri”, Türkiye galasını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yer almış ve jüri tarafından “Özgün anlatımı, yenilikçi görselliği, görünmeyeni görünür kılması” gerekçesiyle En İyi Belgesel Film Ödülü’ne değer görülmüştü.

Hastanede akan yaşamı anlamaya çalışmak

Yapımcılığını Anna Maria Aslanoğlu, Öykü Canlı ve Aslı Erdem’in, ortak yapımcılığını iseFırat Sezgin’in üstlendiği “Maddenin Halleri”, hastaneyi evi bellemiş doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının gündelik hayatlarını takip ediyor ve bitmek bilmeyen koridorlarda, doktor odalarında ve ameliyathanelerde dolanarak hastanede akıp giden yaşamı anlamaya çalışıyor. Filmuforia dergisince “yenilikçi ve benzersiz bir şiirsel deneme” sözleriyle övülen filmin kurgusunu Sercan Sezgin, müziklerini Alican Çamcı, renklerini James Norman, ses tasarımını da Ernst Karelile Yalın Özgencil yaptı.

“Bağımsız Sinema’nın Yeni Yüzü”

1989 İstanbul doğumlu yönetmen ve medya sanatçısıDeniz Tortum, Bard College’da sinema eğitimi aldı. Filmleri ve yeni medya çalışmaları Venedik Film Festivali, SXSW, Sharjah Bienali, Sheffield, !f İstanbul, True/False ve Dokufest dahil olmak üzere pek çok önemli festivalde gösterildi. 2013’te çektiği ilk uzun filmi “Zayiat”, dünya prömiyerini South by Southwest’te (SXSW)yaptı. 2017’de Carmine Grimaldi ile birlikte yönettikleri “Keşke Barış Gelse”, Dokufest’te En İyi Kısa Belgesel Ödülü’nü aldı ve Sheffield, True/False gibi önemli festivallerde gösterildi.MIT Open Documentary Lab’de araştırma görevlisi olarak sanal gerçeklik üzerine çalıştı ve !fİstanbul ve Camden film festivallerinin yeni medya bölümlerinin küratörlüğünü yaptı.Çağrı Hakan Zaman ve Nil Tuzcu ile birlikte hazırladıkları ve 6-7 Eylül olaylarını anlatan“Eylül 1955” (2016) ve Emre Yeksan’ın “Yuva” filminin dünyasından ilhamla çektiği “Selyatağı” (2018) adlı sanal gerçeklik projelerine imza attı. 2018 yılında Can Eskinazi ile birlikte“Anadolu Turnesi” adlı müzik belgeselini yönetti. 2019’da Filmmaker Magazine tarafından “Bağımsız Sinema’nın 25 Yeni Yüzü” arasında gösterildi. 2016-2018 yıllarında Harvard Film Study Center’da üzerine çalışmaya başladığı son belgeseli “Maddenin Halleri”, dünya prömiyerini Ocak 2020’de Rotterdam Film Festivali’nin Bright Future bölümünde yaptı. Film ve yeni medya çalışmalarını İstanbul ve New York arasında sürdürmeye devam ediyor.