ALTIN PORTAKAL' DA CEMRE EBÜZZİYA ZARAFETİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3 Ekim akşamı düzenlenen açılış töreniyle başladı. Kırmız halıda festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jüri üyeleri arasında olan, sinemaseverlerle en son Cem Yılmaz’ın İki Arada filminde buluşan başarılı oyuncu Cemre Ebüzziya, şıklığı ile oldukça beğenildi. Maison Martin Margiela tulumuyla Altın Portakal Film Festivali açılışına katılan güzel oyuncu Cemre Ebüzziya, geçtiğimiz senelerde Berlin Film Festivali'ndeki Kız Kardeşler filmindeki performansıyla İstanbul Film Festivali, Slemani Film Festivali ve Uçan Süpürge Film Festivali'nde ödüller kazandı. Altın Portakal Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen 12 filmi değerlendirecek jüriler arasında yer alan Ebüzziya ‘ Covid-19 nedeniyle bu zor döneme rağmen festivalin seyirci ile buluşması ve sinemanın tüm yüksek önlemler alınarak sağlıklı bir ortamda kutlanmaya devam etmesi çok değerli. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nın ülkemizdeki sektörünün gelişimine katkıda bulunmasını sağladığını görmekten çok mutluyum. Türkiye sinemasının nitelikli filmlerini ödüllendirmek için böyle önemli bir festivalde jüri üyesi olmak benim için çok gurur verici’ dedi.