Altın Koza'nın 76 yaşındaki 'En İyi Kadın Oyuncu'su Emel Göksu: Sanatçının emeklisi olmaz

Sanat hayatındaki 58'inci yılını, "Koridor" filmindeki performansıyla 4 farklı festivalde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüyle taçlandıran tiyatro ve sinema sanatçısı Emel Göksu, "Sahnede ölmek ya da film çekerken ölmek istiyorum." dedi.

Emel Göksu, Ankara'da lise öğrencisiyken Kartal Tibet'in kurduğu "Meydan Sahnesi"ndeki kursla tiyatroya başladı. Buradaki eğitimi sonrası Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Cüneyt Gökçer, Bozkurt Kuruç, Salih Canar gibi ustalardan ders alan Göksu, tiyatro eğitimine İngiltere'de devam etti. Göksu, Türkiye'ye dönerek Devlet Tiyatrolarında göreve başladı.

"Bizim Evin Halleri" ve "Annem"in de aralarında olduğu 15'ten fazla dizide rol alan Göksu, 11 yıl önce Ankara Devlet Tiyatrosundan emekli oldu ve sonrasında ara vermeden oyunculuğa devam etti.

Göksu, merhum sanatçı Kartal Tibet ile aynı sahneyi paylaştığı oyunla başladığı 58 yıllık sanat hayatında önemli bir başarıya imza atarak, geçen yıl 4 ödül birden kazandı.

"9. Boğaziçi Film Festivali", "28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali", "10. Malatya Uluslararası Film Festivali" ve "Elazığ 13. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali"nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen Göksu'ya, "Antalya Film Festivali Film Forumu"nda da TRT Ödülü takdim edildi.