Altın İnci Ödülleri Sahiplerini Buldu /Tuğba Ekinci Demet Akalın İçin Sert Konuştu

Tuğba Ekinci Demet Akalın İçin Sert Konuştu

Gecede ödül alan sanatçı Tuğba Ekinci girişte Karaböcek’e yöneltilen bazı sorulara çok sinirlendiğini söyleyerek açtı ağzını yumdu gözünü. “Gülden Karaböcek’e saçma sorular soranları kınıyorum, artık lütfen Gülden hanıma Gölcük çingenesini sormayın, bir Gölcük çingenesi Gülden hanımın adını ağzına alamaz. Olayla ilgili Hande Yener ve Gülben Ergen’e teşekkür eden Ekinci, bu çingenelerin ipini çekin artık.” Dedi.

Gülden Karaböcek ise; “Bu güzel gecede misafir olmakla çok mutluyum, nicelerine…” demekle yetindi.

Nadide Sultan’a Ödül Gecesinde 5i 1 Yerde Altın Hediye

Tuğçe Altun Kirişçi ve Özge Ulusoy’un sunumuyla gerçekleştirilen Altın İnci Ödül Gecesi’nde Nadide Sultan’a hayranından hediye 5i bir yerde takıldı. Sunucu Tuğçe Altun Kirişçi’nin sahneden inerken sana bir sürprizimiz var demesiyle şaşıran Nadide Sultan hayranından gelen 5i bir yerdeyi görünce “Düğünümde bile bu kadar altın takılmadı.” dedi.

Birçok ünlü ismin ve başarılı iş insanlarının ödülleriyle buluştuğu bu gecede ödül alan isimler; Melahat Gürses, İlyas Salman, Kamuran Akkor, Tuğba Ekinci, Gülden Karaböcek, Abidin Yerebakan, Hatice, Lale Belkıs, Nadide Sultan’dı.

Organizasyonun organizatörlerinden Emre Kirişçi şunları söyledi; “Altın İnci Ödülleri bizim için çok değerli, bizim bebeğimiz gibi. En iyi organizasyonu yapmak için günlerce çalışıyoruz, emeklerimizin karşılığını da bu gece aldık. Rakibimiz çok ama biz başarılı işler yaparak herkesin cevabını vermiş oluyoruz.”

Tuğçe Altun Kirişçi ise duygularını şu sözlerle aktardı; “ Bu gece için ekip olarak çok çalıştık, çok yorulduk ama görüyorum ki emeklerimizin karşılığını aldık. Sahnede ödülleriyle buluşan başarılı isimlerin gözlerindeki mutluluğu ve ışığı görmek benim için paha biçilemez.”