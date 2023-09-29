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Altın Aslan ödüllü ‘zavallilar’, ilk kez filmekimi’nde sinemaseverlerle buluşacak

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Altın Aslan ödüllü ‘zavallilar’, ilk kez filmekimi’nde sinemaseverlerle buluşacak
İskoç yazar Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmen Yorgos Lanthimos’u 5 yılın ardından sinemaseverlerle buluşturacak olan ‘Zavallılar’, Filmekimi’nde ilk kez gösterilecek.

‘Köpek Dişi’, ‘The Lobster’, ‘Kutsal Geyiğin Ölümü’ ve ‘Sarayın Gözdesi’ gibi filmlerle dünya sinemasının önemli yönetmenleri arasında gösterilen Yorgos Lanthimos’un 5 yılın ardından yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Zavallılar’, 13-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Filmekimi’ndeki iki özel gösterimiyle ilk kez sinemaseverlerle buluşacak.

80’inci Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyeri gerçekleşen film, gösteriminin ardından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Dünya çapındaki eleştirmenlerin, Lanthimos’un en iyi filmi olarak lanse ettiği ve Venedik’ten Altın Aslan Ödülü’yle ayrılan ‘Zavallılar’, Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlandı.

Başarılı bilim insanı Dr. Godwin Baxter tarafından öldükten sonra hayata döndürülen Bella Baxter’ın fantastik dönüşümünü anlatan filmin başrollerini Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe ve Ramy Youssefpaylaşıyor.

Modern ve özgün bir Frankenstein hikayesi olarak betimlenen ve 2023-2024 sezonunun en çok merak edilen filmler arasında yer alan ‘Zavallılar’, 9 Şubat’tan itibaren ise sinemalarda vizyona girecek.

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