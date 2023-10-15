ALQA: "allı turnam" ile Türk Alternatif Müzik Sahnesine Büyük Bir Giriş

Türk alternatif müziğinin parlayan yıldızı ALQA (okunuşu: Alka), ilk teklisi "bilseydim" ile dikkat çekmişti. Şimdi ise Aralık ayında piyasaya sürmeyi planladığı 15 şarkılık albümünün ikinci single'ı "allı turnam" türküsüyle müzik dünyasında büyük bir sarsıntı yaratıyor.

Yepyeni Bir Müzik Deneyimi: "allı turnam"ın Sırrı

ALQA, "allı turnam" adlı şarkısında Türk halk müziğine özgü beş eseri kendi yorumuyla dinleyicilere sunuyor. Düzenlemeler ise tamamen sanatçıya ait, bu da şarkının özgünlüğünü vurguluyor. Ayrıca, şarkının video klibinin yönetmenliği ve prodüktörlüğünü üstlenen isim ise Alper Ulus.

Ünlü Ellerin İzi: "allı turnam"ın Ses Mühendisi

ALQA'nın bu çıkış single'ı için mastering işlemleri, Los Angeles merkezli Lurssen Mastering stüdyolarında Reuben Cohen tarafından yapıldı. Cohen, daha önce Oppenheimer, Metallica, ve Game of Thrones gibi büyük projelerde çalışmasıyla tanınıyor. Bu da "allı turnam"ın ses kalitesinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi.

Modern ve Alternatif: "allı turnam"ın Müzikal Çeşitliliği

"allı turnam," sadece Türk halk müziği ile sınırlı kalmıyor. Elektrik gitar, bateri, vokaller, synth ve bas gitar gibi birçok enstrümanın ustalıkla kullanıldığı bu şarkı, modern, alternatif ve elektronik rock öğelerini bir araya getiriyor. Barış Manço, Daft Punk, ve Styx gibi global sanatçılardan ilham alarak, türküyü çağdaş dünya müziği perspektifiyle buluşturuyor.

ALQA ile Müziğin Yeni Boyutu

ALQA, "allı turnam" ile alternatif müzik sahnesinde önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor. Dinleyicileri sürükleyici bir müzikal deneyime davet eden bu genç yetenek, Türk alternatif müziğine yeni bir soluk getiriyor.

ALQA'nın "allı turnam"ı, Türk müziğinin köklerini modern müzikle harmanlayan bir başyapıt olarak öne çıkıyor. Bu şarkı, ALQA'nın yeteneğini ve Türk alternatif müziğinin gelecekteki yıldızını gösteriyor. Aralık ayını dört gözle bekleyin, çünkü ALQA'nın 15 şarkılık albümü, müziğin yeni dönemine damgasını vuracak gibi görünüyor.