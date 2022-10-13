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Alper Bagana'nın Slow Teklisi "Hak Etmedin"
Uzun yıllardır Ömür Gedik, Mert Aydın, Alper Çam, Atilla Atasoy, Göksun Çavdar gibi birçok ünlü isimle birlikte yaptığı canlı sahne performansları ile göz dolduran müzisyen Alper Bagana, yeni teklisi “Hak Etmedin” ile tüm dijital ortamlarda dinleyicisiyle buluşuyor…
KÜLTÜR-SANAT 13.10.2022, 10:48
7 yaşındayken ses sanatçısı olan annesinin hediye ettiği cura ile başladığı müzik hayatında kendi söz yada besteleriyle yol alan Alper Bagana, yeni çalışmasında da bu kuralı bozmadı
Sözü Yasmin Çetin’e bestesi kendisine ait olan “Hak Etmedin” şarkısının Mix&Mastering’i ise Özer Yener’e ait…
“ Hak Etmedin” şarkısına Sapanca’da çekilen klibin yönetmen koltuğunda Özgecan Tandoğan oturuyor…
Alper Bagana’nın “Hak Etmedin”şarkısı 15 Ekim’den itibaren tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluşuyor…
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