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Almanya maratonuna son sürat devam

Cover şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Uriel Salnaitis, Almanya turnesine devam ediyor. 4 Eylül Cumartesi akşamı Köln’ün en popüler kulüplerinden Tivoli’de sahneye çıkan sanatçı, müzikseverlere eğlence dolu bir akşam yaşattı. Ünlü yıldızın sıradaki konserleri Berlin ve Hamburg’da.

Almanya maratonuna son sürat devam

“Kaybolan Yıllar”, “Gelen Gideni Aratır”, “Masum” gibi sevilen şarkılara yaptığı cover çalışmalarla müzik dünyasında büyük ses getiren Uriel Salnaitis, Türkiye’den gelen konser tekliflerini ileri bir tarihe erteledi. Sanatçı şimdilerde Almanya turnesine devam ediyor, ülkenin en büyük kulüplerinde verdiği konserlerle hem Alman hem de gurbetçi müzikseverlere eğlence dolu geceler yaşatıyor.

COŞKU BİR AN  OLSUN AZALMADI

Uriel Salnaitis, Fenotopish'in organizasyonuyla gerçekleşen turne kapsamında 4 Eylül Cumartesi akşamı Köln’ün en popüler eğlence kulüplerinden Tivoli’de sahneye çıktı. Ünlü yıldızın en sevilen şarkılarını seslendirdiği gecede coşku bir an olsun azalmadı. Salnaitis geceyi yoğun alkış ve tezahüratlar arasında noktaladı.

SIRADA BERLİN VE HAMBURG VAR

Almanya gece hayatının en büyük mekanlarından teklifler alan Uriel Salnaitis, ülkedeki turnesinin bir sonraki konserini 23 Ekim’de başkent Berlin’de verecek. Kasım ayındaki konser ise Hamburg’da gerçekleşecek.

İKİ YENİ COVER YOLDA

Konserlerinin yanı sıra cover çalışmalarına da devam eden Uriel Salnaitis, iki yeni şarkısını yakında sevenleriyle buluşturacak. 90’larda Regina’nın seslendirdiği “Day by Day” şarkısı “Nerdesin” adıyla dilimize uyarlanmış, eseri Ayşen seslendirmişti. Uriel Salnaitis, cover’ladığı “Nerdesin”i 15 Ekim’de dijital platformlarda yayınlayacak. Ardından çalışmanın remiksini de çıkarmayı planlayan ünlü yıldızın bir sonraki projesi ise “Kız Sen İstanbul’un Neresindensin” olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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