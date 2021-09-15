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Alman sinemasından güncel filmler İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, 24 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında Goethe-Institut iş birliğiyle Alman sinemasının güncel ve başarılı filmlerini çevrim içi olarak sinemaseverlerle buluşturacak.

Alman sinemasından güncel filmler İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek

Goethe-Institut'un düzenlediği "Kino 2021: Alman Filmleri Türkiye"de etkinliği, festivalin çevrim içi gösterim platformu filmonline.iksv.org'dan takip edilebilecek.

Bu yıl sinemalarda da gösterilecek seçkinin fiziksel gösterimleriyle ilgili bilgilere "kinotr.org" adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Film Festivali'nin çevrim içi platformunda ağırlayacağı 10 Kino 2021 filmi, 20.00'de gösterime girecek ve 5'er gün boyunca erişime açık kalacak. Gösterimlere yalnızca Türkiye'den erişilebilecek.

Kino 2021 filmleri yönetmenleriyle yapılacak söyleşiler de "Kino 2021 YouTube" kanalından canlı yayınlanacak.

Kino 2021 çevrim içi gösterim programında "İstanbul Bahçesi", "Satranç", "Cesaret", "Buzağıların Orda Kimse Yok", "Nöbetçi", "Rakip, "Çevrekırım", "Prens", "Pilotun Karısı" ve "Fabian veya Bok Yoluna Gitmek" filmleri yer alıyor.

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