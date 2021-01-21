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Allame yeni şarkısı “Toprak” ile dönüyor

Allame, dinleyicinin uzun zamandır heyecanla beklediği “Toprak” şarkısını dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Allame yeni şarkısı “Toprak” ile dönüyor

Basemode Records, Sony Music etiketiyle 22 Ocak tarihinde yayınlanacak şarkının söz, müzik ve düzenlemesi de Allame imzası taşıyor.

Bir aşk şarkısı olmasının yanı sıra uçsuz bucaksız bir yolculuğun da hikayesi olan “Toprak” için Allame, “Bence insanın varoluş sürecini, temas ettiği yer küreyle, yani toprakla ilişkilendirmeliyiz. Son dönemde değişen rutinlerimizle aslında toprakla bağımızın ne kadar önemli olduğunu hatırlamakta yarar var” diyor.

Allame’nin “Toprak” şarkısı, diğer yandan da yaklaşan albümün ayak seslerini taşıyor. Yakın zamanda yayınlayacağı albümün de müjdesini veren başarılı sanatçı, yarattığı dünyanın rengini de bu single ile birlikte aktarıyor.

Allame’nin “Toprak” teklisi, 22 Ocak’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, yönetmenliğini de kendisinin üstlendiği ve büyük ilgi çekecek klibi de sanatçının youtube kanalında yayında olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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