"Alice" müzikali 7 Şubat'tan itibaren yeniden Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor.

İlk kez 7 Şubat 2019'da sahnelenen ve pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde de "Haldun Dormen Özel Ödülü" ve "En İyi Koreografi Ödülleri"nin sahibi olan "Alice" müzikali, uzun bir aranın ardından yeniden perde açacak.

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında hayata geçirilen müzikal, 7 Şubat'tan itibaren yeniden Zorlu PSM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" karakterinde izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolünde yer alıyor.

Sahne prodüksiyonu, görsel efektleri, farklı kostümleri, müzikleri ve yetenekli oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkacak müzikalin biletleri, bugünden itibaren Biletix'te satışta olacak.