Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona Sentasarla. com koronavirüs Aşk Bir Rüya 17 nisan Yemin 226. bölüm izle
Türkiye'de son 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 19 bin 859...
Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı
Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u göreve başlamasından dolayı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u...
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı

"Alice" müzikali 7 Şubat'tan itibaren yeniden Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak

"Alice" müzikali 7 Şubat'tan itibaren yeniden Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor.

İlk kez 7 Şubat 2019'da sahnelenen ve pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde de "Haldun Dormen Özel Ödülü" ve "En İyi Koreografi Ödülleri"nin sahibi olan "Alice" müzikali, uzun bir aranın ardından yeniden perde açacak.

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında hayata geçirilen müzikal, 7 Şubat'tan itibaren yeniden Zorlu PSM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" karakterinde izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolünde yer alıyor.

Sahne prodüksiyonu, görsel efektleri, farklı kostümleri, müzikleri ve yetenekli oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkacak müzikalin biletleri, bugünden itibaren Biletix'te satışta olacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.