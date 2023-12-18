Ali Rıza Beyazıt: Esenler Film Festivali bizim motivasyon kaynağımız

Esenler Belediyesi’nin öncü projelerinden 4. Esenler Film Festivali’nin üçüncü gününde sinemaseverler Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda buluştu. Kısa Film Yapım Destek Yarışması’nda finale kalan finalistler projelerini anlattıkları oturumlarla jüri üyelerine sunumlarını gerçekleştirdi. Festival kapsamında gerçekleşen Kısa Film Yarışması’nda finale kalan filmler ise finalistler ve sinemaseverlerin katılımıyla izlendi. Gösterimlerin ardından yönetmenler sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Festival boyunca Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması’nda gösterimler devam edecek.

YAPIM DESTEKLERİYLE SANATIMIZ NEFES ALIYOR

‘Biçare’ filmi yönetmen ve senaristi Yağmur Kartal, 4. Esenler Film Festivali’nde yer almaktan ötürü hayli mutlu olduğunu dile getirerek, “Festival süreci benim için çok güzel geçti. Aynı zamanda öğretici bir tarafı da vardı. Okul yıllarıma geri döndüm diyebilirim. Esenler Belediyesi’nin böylesine kapsamlı bir festival organize etmiş olması çok önemli açıkçası. Konuklarından davetlilerine kadar her şey profesyonel ve öyle de ilerliyor. Bizim bir film yapmak için en çok ihtiyacımız olan şey finansal destek oluyor. Esenler Belediyesi’nin de bu kapsamda destekleri sanatımıza nefes aldırıyor. Ayrıca sektörden birçok kişiyle tanışma fırsatı ve projelerini tanıma fırsatı buldum. Bu da yine bizi besleyen bir çalışma oluyor. Bu yapım desteklere bizim ihtiyacımız var çünkü olmayınca kendi dünyamızda yalnız kalıyoruz” dedi.

PROJEMİZİ İYİ JÜRİYE SUNABİLMEK ÇOK DEĞERLİ

Yönetmen Enes Yıldız, Kısa Film Yapım Destek Yarışması’na katıldığı ‘Face ID’ projesinden bahsederek, “Ben çok festival gezdim. Hem kendi şu anki projemle hem de diğer filmlerimle ilgili. 4. Esenler Film Festivali birçok büyük projeden daha profesyonel ve yetkin bir festival oldu. Projenizi iyi jüriye sunabilmek bile bizim için çok değerli oluyor. Şu an birçok yapım destek veren şaşalı festivallerden daha yüksek bir ödülü var bu festivalin. Kısa filmcilerin destek alabileceği kısıtlı alanları olması sebebiyle böylesi bir festival bizim için çok kıymetli. Ayrıca Esenler Belediyesi kısa filme gerçekten hak ettiği değeri veriyor. Açmış oldukları Kısa Film ve Belgesel Salonu’nda kısa filmin daha çok kitleye ulaşması için çaba sarf ediyorlar. Maddi desteğin yanı sıra burada çok kıymetli insanlarla tanıştım. Bu çok öneli bir konu. Esenler Belediyesi bu anlamda da benim için çok değerli bir işe imza atmış diyebilirim” şeklinde konuştu.

BU İŞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMALIYIZ

Yönetmen Ali Rıza Beyazıt ‘Teamül’ filminin toplam 10 festivalde gösterimi olduğunu ve 6 ödül aldığını ifade ederek, “Kısa film konusunda iddialıyım. Bu zamana kadar da çok güzel geri dönüşler aldım. Diğer finale kalan eserleri de izledim. Açıkçası ödülü hangi film alırsa alsın hak ettiğini düşünüyorum. Biz bu işi sürdürülebilir kılmalıyız. Bir sonraki filmimiz için fon sağlamak zorundayız. Filmlerden gelir elde etmek zaten çok zor. Bundan bir sonraki filmimiz için ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. Çok köklü festivallerle kıyasladığımızda Esenler Film Festivali ödülleri açısından da kısa filmciler için kıymetli bir festival ve motivasyon kaynağı” ifadeleri kullandı.

FESTİVAL KONUSUNDA BAYRAĞI ESENLER TAŞIYOR

Bir akademisyen olarak kısa filmini gözleme dayalı yaptığını belirten Gözlerin filmi yönetmeni Korhan Topçu ise şu ifadeleri kullandı:

“Filmimin 9’uncu festivali. O yüzden mutluyum ve memnunum. Filmimde güncel sorunların varlığına dikkat çekmek istedim ve kendi perspektifimden bir bakış sundum. Bu festivalleri iletişim kurma açısından kıymetli buluyorum. Esenler Belediyesi ve Esenler Kültür Sanat ekibine teşekkür ediyorum. Günümüzde uzun yıllar düzenlenen kısa film festivali bile 15 bin TL ödül verirken Esenler Belediyesi 60 bin TL ödül veriyor. Bu nedenle kısa film festivali konusunda bayrağı taşıdığını düşünüyorum. Esenler Belediyesi’nin bu imkânının değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok kıymetli. Seneye inşallah yine festivalde olmak isterim.”