ALİ DÜNDAR FT ASRINKAN ‘SONU AYNA’

Arabeskten beslenen kendine özgü stiliyle farklı müzik türlerinde çalışmalar

yapmaya başlayan Ali Dündar, genç rapçi AsrınKan ile feat yaptığı yeni single’ı

‘SONU AYNA’yı Locca Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımladı.

Müzik hayatının farklı dönemlerinde Müslüm Gürses gibi usta isimlerle çalışan Ali

Dündar, rapin başkaldıran tavrının içinde his yüklü vokali ile başka seslerin

arayışında çerçevesini genişletiyor.

Sözleri Ali Dündar, Asrın Kan’a müziği Ali Dündar’a ait ‘Sonu Ayna’ın

düzenlemesini Fırat Deniz Haznedaroğlu yaptı. Minimal ve zengin müzikal

çeşitliğine sahip şarkının mix’ini Utku Ünsal mastering’ini Emre Kıral üstlendi.

Son dönemin arabesk rapteki en usta işlerden birine imza atan ikili, yeni bir

akımın başlangıcını yaptı.

Hem sözleri hem de eski bir kağıt toplama fabrikasında Atabey Kayacı

yönetmenliğinde çekilen klibi ile 2020’de en çok dikkat çekecek işlerden bir

olmaya aday ‘Sonu Ayna’ sonrası ikili yeni bir şarkı daha yayınlayacak.