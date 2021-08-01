ALEYNA TİLKİ TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’YI SALLADI

Genç yaşında bir pop ikonu haline gelmeyi başaran, şimdi de yurt dışına açılan Aleyna Tilki, Turkcell Vadi Açıkhava’da eşsiz sesi ve enerji dolu sahne performansıyla seyirciyi büyüledi.

Seyirciyi selamlayan Aleyna Tilki, “Sahnede olmayı, size şarkı söylemeyi çok özledim, müzik hiç susmasın ve müzik hayırlara vesile olsun” dedi. “Biliyorsunuz bu konserin anlamı büyük” diye sözlerine devam eden sanatçı, konser gelirini yangına müdahale eden ekiplere su taşırken alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir adına ‘Hatıra Ormanı’ kurmak için bağışladığını açıkladı.

“Buna vesile olduğunuz için size teşekkür ediyorum” diyen genç şarkıcı,“Hep beraber bu gece insanlığı iyileştirelim hatta her şeye rağmen dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim” diyerek sözlerini noktaladı.

Ardından hepimizin aşina olduğu Yalan, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek gibi dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra Duman’dan cover parçalar söyledi. Konserin ikinci bölümünde ise son teklisi Retrograte ile birlikte hem Türkçe hem de İngilizce parçalar seslendirdi.

Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava’da Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi iki hafta boyunca devam edecek. İyi ve kaliteli müzik dinlemeyi özleyenler için yarın Yüzyüzeyken Konuşuruz konserinin ardından Berkay, Ceza-Anıl Piyancı-Sansar Salvo, MFÖ, Kenan Doğulu, Haluk Levent, Funda Arar ile sürecek. Konser serisi 11 Ağustos tarihinde Ebru Yaşar ile son bulacak.