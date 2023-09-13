Albümün Güçlü Hiti Klip Oldu

Mehmet Erdem’in son albümünün güçlü hiti ve tek yeni şarkısı “Bir Şarkı Vardı Ya” kliplendi!..

Aynı İsimli Albümdeki Tek Yeni Şarkı Kliplendi!..

Mehmet Erdem’in çok sevilen ve klasikleşmiş duygusal şarkıları arasına giren “Bir Şarkı Vardı Ya” aynı zamanda albüme de adını veren şarkı olma özelliğini taşıyor.

Sözü ve müziği Cihan Güçlü’ye, düzenlemesi Alper Atakan’a ait olan, sanatçının konserlerinde dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdiği ayrılık temalı şarkı; Mehmet Erdem’in kendine özgü naif ve güçlü yorumu ile öne çıkıyor.

Duygusal Şarkının Klibinde Mehmet Erdem’e Orkestrası Eşlik Etti!..

“Bir Şarkı Vardı Ya”nın video klibi, yönetmen Onur Kök tarafından Rota Plato’da kaydedildi. Klip çekiminde başarılı sanatçıya kendi orkestrası da eşlik etti.

Mehmet Erdem – “Bir Şarkı Vardı Ya” şarkısının video klibi 15 Eylül Cuma günü saat 15.00’da tüm müzik platformları ve sanatçının Youtube kanalında yayında!..