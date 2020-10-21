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ALBARAKA YAYINLARI’NDAN ÇOCUK KİTAPLARINA YENİ BİR NEFES

Albaraka Yayınları, Albaraka Türk’ün yıllar önce başlattığı çocuk kitabı yayıncılığında bayrağı devraldı. Aylar süren özenli çalışma sonucunda “Bazen Düşlere Mürekkep Bulaşır” ve “Bot Hikâyesi” minik okurlarla buluştu.

ALBARAKA YAYINLARI’NDAN ÇOCUK KİTAPLARINA YENİ BİR NEFES

Türkiye’de 35 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve katılım bankacılığında ilklere imza atan Albaraka Türk, yayıncılık alanındaki faaliyetlerini Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Şçatısı altında 2018 yılından beri devam ettiriyor. Ağırlıklı olarak iktisat, finans ve yönetim alanlarına yönelen Albaraka Yayınları, okur kitlesini genişletme gayesiyle yüzünü bu sefer çocukların dünyasına çevirdi.

Kurulduğu günden bu yana sanatı ve sanatçıyı destekleyen, kültür dünyasını zenginleştiren her türlü çabayı teşvik eden ve özellikle düzenlediği uluslararası yarışmalarla geleneksel sanatlara sahip çıkan Albaraka, her fırsatta vurguladığı bu hassasiyetleri çocukların dünyasına da taşıdı.

Bu amaç doğrultusunda minik okurlarla buluşan ilk eser Elif Yemenici’nin kaleminden ve çizgisinden süzülen “Bazen Düşlere Mürekkep Bulaşır” oldu. Albaraka Çocuk ‘Sanat Serisi’nin ilk kitabında hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen Pinhan’ın hat sanatıyla başlayan maceraları anlatılıyor. Bu serinin devamı tezhip, minyatür, ebru ve çini sanatı temasıyla devam edecek.

Gitmek, yol almak, göç etmek… Kolay iş değil, hele de mülteci sıfatını üstünüzde ilmek ilmek hissediyorsanız hiç kolay değil! Bu, bir çocuk için de pekâlâ anlaşılması ve hissedilmesi zor bir durum... Eserleri çok sayıda dile çevrilen ödüllü yazar Kyo Maclear ve çizgileriyle dünyanın dört bir yanındaki çocukları etkilemeyi başaran Rashin Kheiriyeh, yıkıcı bir insani krizin neden olduğu göç yolculuğunda yeni bir evin hayalini kuran çocukların sıcak ve ‘hassas’ öyküsünü “Bot Hikâyesi”nde anlatıyor.

“Yayınlarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”

Albaraka Kültür ve Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlargönül dünyamıza hitap eden kitapların neşrinin hız kesmeden devam edeceğinin müjdesini vererek, “Çok yakın zamanda hayvan hakları, ‘engelsiz’ çocuklar ve değerler eğitimi konularındaki yayınlar çocukların kütüphanesini şenlendirecek. Önümüzdeki dönemde yine insana ve ortak değerlerimize odaklanan, literatüre özgün içerikler sağlayacak eserleri özenle seçip okurlarla buluşturarak yayınlarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Tarih, felsefe, sanat tarihi, sosyoloji, psikoloji, bilim tarihi, hatırat gibi alanlarda da önemli eserleri okurlarla buluşturmaya hazırlanıyoruz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Albaraka Kültür Sanat Ve Yayıncılık A.Ş.Ahmet Faruk ÇağlarKitap
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