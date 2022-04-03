Albaraka Türk'ün 'Dua Vakti' sergisi ziyarete açıldı

"Dua Vakti" adlı sergide, uluslararası hat sanatçılarına ait 16 eser sergileniyor.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Taksim Camisi'nin bir sanat eseri olduğunu, mimarisi, renkleri ve estetiği ile ihtişamlı bir yapı olduğunu söyledi.

Caminin alt katındaki salonda ikinci sergiyi açtıkları için mutluluklarını dile getiren Demircan, "Bu vesileyle Albaraka Türk'e böylesine güzel bir yarışmanın neticelerini sundukları için teşekkür ediyorum." dedi.

Serginin açılışından sonra açıklamada bulunan Uğur Derman da ramazan ayı öncesinde Taksim Camisi'ne gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İslam'ın güzelliklerinin en önde gelenlerinden bir dal olan hat sanatıyla bu güzel mekanı buluşturmanın huzuru içerisindeyiz. Jürisine naçizane katıldığım bu eserlerin bazı dallarda gelen yazıları nasıl sıralayacağımıza dair uzun tereddütler yaşadık." diye konuştu.

Derman, sergide yer alan eserlerin, hüsnü hat konusunda döneminin en güzel örnekleri arasında gösterilebileceğine dikkati çekerek, "Daha önce hiç duymadığım yetenekli pek çok sanatçı tanıdım. Mesela Endonezya'dan bir katılımcı vardı, Osmanlı hattına merak sarmış. Sanırım eserleri edinerek, onlara bakarak (hat sanatını) öğrenmiş." değerlendirmesinde bulundu.