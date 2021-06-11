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Alacahöyük Antik Kenti, Kızılay'ın kırmızı rengiyle ışıklandırıldı

Alacahöyük Antik Kenti, Kızılay'ın kırmızı rengiyle ışıklandırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alacahöyük köyündeki Alacahöyük Antik Kenti, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 153'üncü yıl önümü nedeniyle kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Türkiye'nin sembolleşmiş yapılarının Kızılay'ın kırmızı rengiyle ışıklandırılması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi, Göbeklitepe, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Patara Antik Kenti, II. TBMM Binası/Cumhuriyet Müzesi ayrıca Atakule, İstanbul Ataşehir Metropol AVM Kulesi ve TOBB Kuleleri kırmızı ışıkla renklendirildi.

Cumhuriyetin ilk resmi arkeolojik kazılarından olan Alacahöyük Antik Kenti'nin Sfenksli Kapısı da kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, gazetecilere, Türk Kızılay'ın 11 Haziran 1868 tarihinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti adıyla kurulduğunu söyledi.

Kızılay'ın kuruluşunun simge yapılarla kutlandığını belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Kızılay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleşen proje kapsamında ülkemizdeki önemli simgesel yapılar ve önemli arkeolojik merkezlerden Göbeklitepe, Patara Antik Kenti ve cumhuriyetin ilk arkeolojik kazılarından Alacahöyük Antik Kenti'ndeki Sfenksli Kapı'yı bu gece kırmızı ışıkla aydınlattık."

Anahtar Kelimeler:
AlacahöyükArkeolojiçorumHititIşıklandırmaKırmızı ışıkKızılay
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