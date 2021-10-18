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Akustikhane'den yaza veda serisi

ürkiye’nin en çok izlenen canlı müzik platformu Akustikhane, yaza veda ederken kalpleri birleştiren şarkılardan oluşan yepyeni bir canlı performans serisini sevenleriyle buluşturuyor: #KalbimdeMüzik 11 yıllık geçmişinde her tarzdan yüzlerce farklı sanatçıyı ağırlayan Akustikhane, yazın son günlerinde #KalbimdeMüzik temalı serisiyle yeniden karşımıza çıkıyor. Akustikhane Youtube kanalında yayınlanan seride Müjde Kızılkan & Mehmet Özen ikilisi, Melisa Zey, Beliz ve Kadirhan Ayter modern çağın ilişkilerinde kalpleri bir araya getiren şarkıları Göcek koylarında gerçekleşen büyülü bir canlı performans serisinde sergiliyor.

Akustikhane'den yaza veda serisi

Son dönemde çıkardığı yeni şarkılarla adından daha da sık söz ettiren Müjde Kızılkan, yeni teklilerinin yanında Nilüfer’den hatırladığımız Tam Bana Göresin şarkısını Akustikhane için yeniden yorumluyor. Yeni çıkış yapan sanatçı Melisa Zey’in soul-pop türündeki eseri Ease My Mind, Beliz’in dinleyenleri hem derine hem de uzaklara yolculuğa çıkaran yeni şarkısı Bahar Buçuk, Türk rock sahnesinin önemli isimlerinden Kadirhan Ayter’in ise güçlü cover yorumlarıyla yer aldığı seride, günümüz ilişkilerinde birbirini tanıma yolculuğunda müziğin yerini tekrar hatırlatan ve akıllarda yeni pencereler açan bir müzik ziyafeti sunuluyor.

Müzik ilişkilerde de hayatımızın başrolünde

Aynı zamanda serinin de müzik sponsoru olan, arkadaşlık uygulaması OkCupid’in verilerine göre de müzik hayatımızın başrolünde yer alıyor. Kullanıcıların cevaplarına göre en uygun eşleşmeyi sağlayan uygulamadaki ‘İdeal eşleşmenizin hangi hobilerle ilgilenmesini isterdiniz?’ sorusuna verilen yanıtların başında müzik (%31) geliyor. Hatta kullanıcıların yüzde 90’ı da ilk buluşmaya giderken müzik dinlediklerini söylüyorlar.

#KalbimdeMüzik

4 farklı canlı performansın yer aldığı seri, sanatçıların hayata ve ilişkilere dair verdiği samimi röportajların eşliğinde, Akustikhane’nin resmi Youtube kanalında müzikseverlerle buluşuyor.

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