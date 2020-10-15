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“Akustik Hikayeler” Baba Sahne’de Tekrar Hayat Buldu!..

Usta müzisyenler İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın geçtiğimiz günlerde Sony Music etiketiyle yayımlanan “Akustik Hikayeler” albümünün lansman konseri önceki akşam (14 Ekim Çarşamba) Baba Sahne’de gerçekleşti.

“Akustik Hikayeler” Baba Sahne’de Tekrar Hayat Buldu!..

İki Büyük Ustadan Sosyal Mesafeli Lansman Konseri

 

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen konserde iki usta albümde yer alan ve her biri klasikleşmiş şarkılarını (Ankara’da Aşık Olmak, Temenni, Sen Benim Şarkılarımsın, Aşkı Kaçırmayın, Sensiz Olmaz, Anlıyor Olmak Sizi, Sıcaklardandır, Evlilik, Tombalak Tomurcuk, Canım) seslendirerek dinleyicilerine eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Pandemi nedeniyle uzun zamandır ilk kez bir araya gelerek sahne alan İlhan Şeşen ve Vedat Sakman; etkileyici canlı performanslarının yanı sıra, yer yer sahnede sohbet de ederek dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

2013 yılında bir sahne projesi olarak doğan “Akustik Hikayeler” ile bugüne kadar Türkiye’nin birçok şehrinde müzikseverlerle buluşan usta sanatçılar; yıllara dayanan dostlukları ve müzikal birlikteliklerini aynı adlı albümle taçlandırarak çok özel bir hatıraya daha birlikte imza atmış oldular.

Anahtar Kelimeler:
Akustik Hikayelerİlhan ŞeşenVedat SakmanSONY MUSİCBaba SahneMüzik
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