AKM'de "Kamusal Sanat, Kentlilik ve Kent" konuşuldu

AKM Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Bulut'un üstlendiği etkinlikte çağdaş sanatçı Murat Germen ve mimar Celaleddin Çelik konuşma yaptı.

Etkinlikte Germen, eser için Melek Zeynep Bulut'u tebrik ederek, "Kültür hayatımıza önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir iş birliği geliştirilmiş, Celaleddin beyin de katkılarıyla önemli bir çalışma gerçekleştirilmiş." dedi.

"Hep birlikte yükseltmemiz gereken bir ülkemiz var"

Germen, bu tarz iş birliklerinin çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Bir yandan da tabii kültürel anlamda iş birliğine açık bir toplumsal yapımız var ama son zamanlarda birçok nedenden dolayı böyle biraz ayrı durmaya başladık. Bunu bir an evvel bırakmamız ve hep birlikte yükseltmemiz gereken bir ülkemiz var. Batının pek çok açıdan çok ciddi bir düşüş içerisinde olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ortam varken kendi içerimizde bazı kısır debelenmeleri bırakıp harekete geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kent kavramına değinen Germen, "Bir kentin gerçekten kent olabilmesi için üretim tüketim arasındaki oranın üretimden yana basması gerektiğini düşünüyorum. Tüketimin üretimden fazla olduğu bir yer artık kent değildir. Kentleşmeyi, bu ülkeyi, bu şehri küresel arenada iyi bir seviyeye getirmek için gerekli üretimlerin yapılacağı yer olarak görüyorum." diye konuştu.