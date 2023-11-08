  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. AKM'de "Kamusal Sanat, Kentlilik ve Kent" konuşuldu

AKM'de "Kamusal Sanat, Kentlilik ve Kent" konuşuldu

Yayınlanma:
AKM'de "Kamusal Sanat, Kentlilik ve Kent" konuşuldu
Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut'un Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde sergilenen "Açık Yapıt" adlı eseri kapsamında "Kamusal Sanat, Kentlilik ve Kent" söyleşisi yapıldı.

AKM Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Bulut'un üstlendiği etkinlikte çağdaş sanatçı Murat Germen ve mimar Celaleddin Çelik konuşma yaptı.

Etkinlikte Germen, eser için Melek Zeynep Bulut'u tebrik ederek, "Kültür hayatımıza önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir iş birliği geliştirilmiş, Celaleddin beyin de katkılarıyla önemli bir çalışma gerçekleştirilmiş." dedi.

"Hep birlikte yükseltmemiz gereken bir ülkemiz var"

Germen, bu tarz iş birliklerinin çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Bir yandan da tabii kültürel anlamda iş birliğine açık bir toplumsal yapımız var ama son zamanlarda birçok nedenden dolayı böyle biraz ayrı durmaya başladık. Bunu bir an evvel bırakmamız ve hep birlikte yükseltmemiz gereken bir ülkemiz var. Batının pek çok açıdan çok ciddi bir düşüş içerisinde olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ortam varken kendi içerimizde bazı kısır debelenmeleri bırakıp harekete geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kent kavramına değinen Germen, "Bir kentin gerçekten kent olabilmesi için üretim tüketim arasındaki oranın üretimden yana basması gerektiğini düşünüyorum. Tüketimin üretimden fazla olduğu bir yer artık kent değildir. Kentleşmeyi, bu ülkeyi, bu şehri küresel arenada iyi bir seviyeye getirmek için gerekli üretimlerin yapılacağı yer olarak görüyorum." diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Bahadır Tatlıöz'ün yeni albümü yayında
Bahadır Tatlıöz'ün yeni albümü yayında
Barış Manço Büstü Açıldı
Barış Manço Büstü Açıldı
Maltepe’nin ‘Altın Sesleri’ sahne aldı
Maltepe’nin ‘Altın Sesleri’ sahne aldı
Solo müziğin mutfağından geliyor
Solo müziğin mutfağından geliyor
Sufle'nin "Yazık Bana" klibinin sanat yönetmenliğini Ru Ceylan üstlendi
Sufle'nin "Yazık Bana" klibinin sanat yönetmenliğini Ru Ceylan üstlendi
Soundbank, Müzik Sektörünü Dönüştürerek Yeni Yatırım Fırsatları Yaratmak İçin Yola Çıkıyor
Soundbank, Müzik Sektörünü Dönüştürerek Yeni Yatırım Fırsatları Yaratmak İçin Yola Çıkıyor
Selin Uzal, kırmızı halıda yürüdü
Selin Uzal, kırmızı halıda yürüdü
Kübra'nın, 'Gözyaşlarım Pıt'ı çıktı
Kübra'nın, 'Gözyaşlarım Pıt'ı çıktı